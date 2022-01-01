На Волині горіли дві господарські споруди
Сьогодні, 10:00
Волинські рятувальники ліквідували дві пожежі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
2 листопада близько 16:00 виникла пожежа в одноповерховій цегляній господарські споруді у м.Нововолинську. Для ліквідації залучалось відділення 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини, вогонь ліквідовано о 16:21. власниці, вогнем пошкоджено покрівлю та частково перекриття.
З цієї ж причини виникла пожежа в господарській споруді в с. Лисняки Ковельського району. Повідомлення до служби 101 надійшло о 22:06, на гасіння виїжджали рятувальники 10-ї ДПРЧ м.Любомль, команда місцевої пожежної охорони смт Головне – їх спільними зусиллями подано 2 водяні стволи. Ліквідувати пожежу вдалось о 23:10. Вогнем знищено меблі та речі, частково дах і перекриття споруди.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
2 листопада близько 16:00 виникла пожежа в одноповерховій цегляній господарські споруді у м.Нововолинську. Для ліквідації залучалось відділення 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини, вогонь ліквідовано о 16:21. власниці, вогнем пошкоджено покрівлю та частково перекриття.
З цієї ж причини виникла пожежа в господарській споруді в с. Лисняки Ковельського району. Повідомлення до служби 101 надійшло о 22:06, на гасіння виїжджали рятувальники 10-ї ДПРЧ м.Любомль, команда місцевої пожежної охорони смт Головне – їх спільними зусиллями подано 2 водяні стволи. Ліквідувати пожежу вдалось о 23:10. Вогнем знищено меблі та речі, частково дах і перекриття споруди.
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