На Волині горіли дві господарські споруди





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



2 листопада близько 16:00 виникла пожежа в одноповерховій цегляній господарські споруді у м.Нововолинську. Для ліквідації залучалось відділення 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини, вогонь ліквідовано о 16:21. власниці, вогнем пошкоджено покрівлю та частково перекриття.



З цієї ж причини виникла пожежа в господарській споруді в с. Лисняки Ковельського району. Повідомлення до служби 101 надійшло о 22:06, на гасіння виїжджали рятувальники 10-ї ДПРЧ м.Любомль, команда місцевої пожежної охорони смт Головне – їх спільними зусиллями подано 2 водяні стволи. Ліквідувати пожежу вдалось о 23:10. Вогнем знищено меблі та речі, частково дах і перекриття споруди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські рятувальники ліквідували дві пожежі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.2 листопада близько 16:00 виникла пожежа в одноповерховій цегляній господарські споруді у м.Нововолинську. Для ліквідації залучалось відділення 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини, вогонь ліквідовано о 16:21. власниці, вогнем пошкоджено покрівлю та частково перекриття.З цієї ж причини виникла пожежа в господарській споруді в с. Лисняки Ковельського району. Повідомлення до служби 101 надійшло о 22:06, на гасіння виїжджали рятувальники 10-ї ДПРЧ м.Любомль, команда місцевої пожежної охорони смт Головне – їх спільними зусиллями подано 2 водяні стволи. Ліквідувати пожежу вдалось о 23:10. Вогнем знищено меблі та речі, частково дах і перекриття споруди.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію