Росія за добу втратила 730 вояк, 20 танків та 4 безпілотники





Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.11 орієнтовно склали:



особового складу – близько 74 000 (+730) осіб ліквідовано,

танків – 2 734 (+20) од,

бойових броньованих машин – 5 552 (+27) од,

артилерійських систем – 1 755 (+22) од,

РСЗВ – 390 (+3) од,

засоби ППО – 198 (+0) од,

літаків – 277 (+0) од,

гелікоптерів – 258 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 442 (+4),

крилаті ракети – 397 (+0),

кораблі /катери – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 162 (+9) од,

спеціальна техніка – 155 (+1).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила у війні з Україною 74 000 вояк.Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.11 орієнтовно склали:особового складу – близько 74 000 (+730) осіб ліквідовано,танків – 2 734 (+20) од,бойових броньованих машин – 5 552 (+27) од,артилерійських систем – 1 755 (+22) од,РСЗВ – 390 (+3) од,засоби ППО – 198 (+0) од,літаків – 277 (+0) од,гелікоптерів – 258 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 442 (+4),крилаті ракети – 397 (+0),кораблі /катери – 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4 162 (+9) од,спеціальна техніка – 155 (+1).Дані уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію