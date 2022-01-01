Росія за добу втратила 730 вояк, 20 танків та 4 безпілотники
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Росія втратила у війні з Україною 74 000 вояк.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.11 орієнтовно склали:
особового складу – близько 74 000 (+730) осіб ліквідовано,
танків – 2 734 (+20) од,
бойових броньованих машин – 5 552 (+27) од,
артилерійських систем – 1 755 (+22) од,
РСЗВ – 390 (+3) од,
засоби ППО – 198 (+0) од,
літаків – 277 (+0) од,
гелікоптерів – 258 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 442 (+4),
крилаті ракети – 397 (+0),
кораблі /катери – 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4 162 (+9) од,
спеціальна техніка – 155 (+1).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.11 орієнтовно склали:
особового складу – близько 74 000 (+730) осіб ліквідовано,
танків – 2 734 (+20) од,
бойових броньованих машин – 5 552 (+27) од,
артилерійських систем – 1 755 (+22) од,
РСЗВ – 390 (+3) од,
засоби ППО – 198 (+0) од,
літаків – 277 (+0) од,
гелікоптерів – 258 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 442 (+4),
крилаті ракети – 397 (+0),
кораблі /катери – 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4 162 (+9) од,
спеціальна техніка – 155 (+1).
Дані уточнюються.
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