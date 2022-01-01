Сьогодні на Волині графіки планових відключень світла не застосовуватимуться
Сьогодні, 09:37
На Волині графіки планових відключень світла на сьогодні, 3 листопада, застосовуватись не будуть.
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук з посиланням на інформацію від «Волиньобленерго».
"Станом на 08:30 за інформацією від ПАТ «Волиньобленерго», графіки планових погодинних відключень на сьогодні застосовуватись не будуть", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 1 листопада, частина лучан не мала електропостачання від 9:00 і орієнтовно до 23:00.
НЕК "Укренерго" повідомила, що вимушена з 2 листопада для підтримки стабільності роботи енергосистеми обмежити енергопостачання у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
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Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук з посиланням на інформацію від «Волиньобленерго».
"Станом на 08:30 за інформацією від ПАТ «Волиньобленерго», графіки планових погодинних відключень на сьогодні застосовуватись не будуть", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 1 листопада, частина лучан не мала електропостачання від 9:00 і орієнтовно до 23:00.
НЕК "Укренерго" повідомила, що вимушена з 2 листопада для підтримки стабільності роботи енергосистеми обмежити енергопостачання у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
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