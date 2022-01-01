Сьогодні на Волині графіки планових відключень світла не застосовуватимуться





Про це Ігор Поліщук з посиланням на інформацію від «Волиньобленерго».



"Станом на 08:30 за інформацією від ПАТ «Волиньобленерго», графіки планових погодинних відключень на сьогодні застосовуватись не будуть", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, 1 листопада,



НЕК "Укренерго" повідомила, що вимушена з 2 листопада для підтримки стабільності роботи енергосистеми обмежити енергопостачання у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині графіки планових відключень світла на сьогодні, 3 листопада, застосовуватись не будуть.Про це повідомив міський голова Луцьказ посиланням на інформацію від «Волиньобленерго»."Станом на 08:30 за інформацією від ПАТ «Волиньобленерго», графіки планових погодинних відключень на сьогодні застосовуватись не будуть", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, 1 листопада, частина лучан не мала електропостачання від 9:00 і орієнтовно до 23:00 НЕК "Укренерго" повідомила, що вимушена з 2 листопада для підтримки стабільності роботи енергосистеми обмежити енергопостачання у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

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