На Волині у пожежі загинув 87-річний чоловік

На Волині у пожежі загинув 87-річний чоловік
3 листопада о 02:53 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в с.Боратин Луцького району – горіла господарська споруда.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

За викликом о 03:03 примчала варта вогнеборців 1-ї ДПРЧ м.Луцька, провели бойове розгортання і подали на гасіння пожежі 2 водяних стволи. На жаль, на місці пожежі виявлено тіло власника господарства, Дмитра Б, 1935 року народження.

Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі, всі обставини загибелі людини встановлюються. Вогнем знищено пів даху, двері та вікна споруди. Ліквідовано пожежу о 03:45.

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Теги: Волинь, пожежа, смерть
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