На Волині у пожежі загинув 87-річний чоловік





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



За викликом о 03:03 примчала варта вогнеборців 1-ї ДПРЧ м.Луцька, провели бойове розгортання і подали на гасіння пожежі 2 водяних стволи. На жаль, на місці пожежі виявлено тіло власника господарства, Дмитра Б, 1935 року народження.



Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі, всі обставини загибелі людини встановлюються. Вогнем знищено пів даху, двері та вікна споруди. Ліквідовано пожежу о 03:45.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 3 листопада о 02:53 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в с.Боратин Луцького району – горіла господарська споруда.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.За викликом о 03:03 примчала варта вогнеборців 1-ї ДПРЧ м.Луцька, провели бойове розгортання і подали на гасіння пожежі 2 водяних стволи. На жаль, на місці пожежі виявлено тіло власника господарства, Дмитра Б, 1935 року народження.Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі, всі обставини загибелі людини встановлюються. Вогнем знищено пів даху, двері та вікна споруди. Ліквідовано пожежу о 03:45.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію