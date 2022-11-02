Скільки українців вважаються безвісти зниклими
Сьогодні, 08:10
На поточний момент в Україні зниклими безвісти вважаються майже сім тисяч осіб – всі вони зникли в період з 24 лютого по початок листопада 2022 року. Ймовірно, багато з них перебувають у полоні окупантів.
Про це розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі Національного телемарафону, пише Слово і Діло.
Маляр закликала українців не шукати зниклих безвісти людей у соціальних мережах, особливо, якщо це військовослужбовці. Поширення такої інформації у відкритому доступі може зашкодити людині, якщо вона перебуває на тимчасово окупованій території, і шукає способи повернутися. Також інформація може нашкодити переговорному процесу - якщо людина знаходиться в списках на обмін.
«Будь-яка інформація, що містить персональні дані військовослужбовця, який перебуває в полоні або зник безвісти, може зашкодити і його життю, і здоров'ю безпосередньо, і процесу обміну. Тому що ворог цю інформацію використовує» - сказала вона.
Маляр порекомендувала родичам тих, хто пропав безвісти, звертатися до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який діє при Головному управлінні розвідки.
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Про це розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі Національного телемарафону, пише Слово і Діло.
Маляр закликала українців не шукати зниклих безвісти людей у соціальних мережах, особливо, якщо це військовослужбовці. Поширення такої інформації у відкритому доступі може зашкодити людині, якщо вона перебуває на тимчасово окупованій території, і шукає способи повернутися. Також інформація може нашкодити переговорному процесу - якщо людина знаходиться в списках на обмін.
«Будь-яка інформація, що містить персональні дані військовослужбовця, який перебуває в полоні або зник безвісти, може зашкодити і його життю, і здоров'ю безпосередньо, і процесу обміну. Тому що ворог цю інформацію використовує» - сказала вона.
Маляр порекомендувала родичам тих, хто пропав безвісти, звертатися до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який діє при Головному управлінні розвідки.
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