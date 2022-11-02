Як зберегти зарядку телефону при тривалих вимкненнях світла

Як зберегти зарядку телефону при тривалих вимкненнях світла
Через масовані обстріли російськими окупантами критичної інфраструктури України в країні ввели екстрене відключення світла – при цьому існує кілька лайфхаків, як можна зберегти заряд телефону якомога довше.

Про це повідомляє "Апостроф".

Використовувати ноутбук

Якщо ноутбук був попередньо повністю заряджений, його можна використовувати на кшталт "павербанка". Малоймовірно, що він зможе повністю зарядити телефон, проте підтримувати рівень заряду в його силах.

Текстові повідомлення замість дзвінків

По можливості, краще написати текстове повідомлення, ніж подзвонити, адже перше значно менше розрядить телефон.

Використовувати авто

Більшість сучасних автомобілів оснащені USB-портом або перетворювачем потужності. При цьому сам USB-порт продається в багатьох супермаркетах або невеликих магазинчиках з корисними дрібницями. Пристрій необхідно підключити до прикурювача в машині і таким чином зарядити смартфон. Не можна залишати машину з увімкненим двигуном у закритому приміщенні, адже його експлуатація протягом тривалого часу може бути надзвичайно небезпечною і навіть смертельною.

Закрити зайві програми

Через використання деяких програм телефон може швидко розряджатися, а їх закриття або видалення допоможе заощадити заряд телефону. Крім того, можна зменшити яскравість екрана, вимкнути Wi-Fi та Bluetooth.

Купити зовнішній акумулятор

За допомогою нього можна буде зарядити телефон у будь-який момент, проте не варто забувати попередньо заряджати павербанк.

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Теги: заряд батареї, телефон
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