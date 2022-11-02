Скільки дітей викрали російські окупанти за період війни

Скільки дітей викрали російські окупанти за період війни
Російські окупанти з 24 лютого вивезли на територію Росії близько 10 тисяч українських дітей. Загарбники викрадають не тільки сиріт, а й дітей, які живуть з батьками.

За даними Центру національного опору, росіяни вивозять дітей з інтернатів і не повертають їх.

При цьому окупанти викрадають дітей, які живуть з батьками.

"Їх вивозять на "оздоровлення" в дитячі табори в Росії, після чого не повертають батькам. Ця ситуація необхідна Кремлю, щоб змусити батьків виїхати за дітьми на територію Росії і залишити свій будинок", - йдеться в повідомленні.

Після виїзду на територію РФ люди не можуть повернутися в свої будинки на тимчасово окупованих територіях України, тому що росіяни ввели "воєнний стан. Крім того, зазначено, що українських дітей вивозять у віддалені райони Росії - в Ленінградську, Волгоградську, Новосибірську, Тюменську області.

"Пропаганда використовує крадіжку дітей у своїх цілях, розповідаючи про те "як врятували їх від нацистів". Хоча насправді йдеться не про порятунок дітей від бойових дій, адже ще раз зауважимо - їх не повертають українській стороні. Йдеться саме про викрадення, з подальшою асиміляцією серед росіян. Тобто за фактом знищення цілого прошарку українського населення, що і є геноцидом в міжнародному праві", - підсумували в ЦНС.

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Теги: російські окупанти, викрали дітей, РФ
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