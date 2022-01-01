На Волині буде регіональний нейроцентр
Сьогодні, 02:20
Члени постійної комісії Волинської обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства підтримали концепцію створення на базі Волинської обласної клінічної лікарні регіонального нейроцентру.
Про це повідомили в облраді.
Як пояснив начальник управління охорони здоров’я ОВА Юрій Легкодух, проєкт передбачає об’єднання кількох відділень у єдину нейрохірургічну службу, яка дозволить збільшити кількість та підвищити якість надання медичних послуг цього профілю.
«Передбачається об’єднання неврології та нейрохірургії. Основними напрямками роботи центру будуть лікування інсультів, нейроонкологія та нейрохірургічна травма», – розповів він.
За словами Юрія Легкодуха, серед основних цілей проєкту є зниження показника смертності в післяопераційному періоді, скорочення термінів перебування пацієнтів в лікарні, зменшення рівня інвалідизації пацієнтів, впровадження нових технологій у нейрохірургії.
Крім того, впровадження проєкту стане запорукою економії коштів бюджету за рахунок оптимізації структури нейрохірургічної служби області, а також передбачатиме приведення до європейського зразка стандартів надання нейрохірургічної медичної допомоги в обласній клінічній лікарні, що також має послугувати розширенню числа міжнародних партнерів лікарні.
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Про це повідомили в облраді.
Як пояснив начальник управління охорони здоров’я ОВА Юрій Легкодух, проєкт передбачає об’єднання кількох відділень у єдину нейрохірургічну службу, яка дозволить збільшити кількість та підвищити якість надання медичних послуг цього профілю.
«Передбачається об’єднання неврології та нейрохірургії. Основними напрямками роботи центру будуть лікування інсультів, нейроонкологія та нейрохірургічна травма», – розповів він.
За словами Юрія Легкодуха, серед основних цілей проєкту є зниження показника смертності в післяопераційному періоді, скорочення термінів перебування пацієнтів в лікарні, зменшення рівня інвалідизації пацієнтів, впровадження нових технологій у нейрохірургії.
Крім того, впровадження проєкту стане запорукою економії коштів бюджету за рахунок оптимізації структури нейрохірургічної служби області, а також передбачатиме приведення до європейського зразка стандартів надання нейрохірургічної медичної допомоги в обласній клінічній лікарні, що також має послугувати розширенню числа міжнародних партнерів лікарні.
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