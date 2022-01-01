На Волині буде регіональний нейроцентр

Члени постійної комісії Волинської обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства підтримали концепцію створення на базі Волинської обласної клінічної лікарні регіонального нейроцентру.Про це повідомили в облраді.Як пояснив начальник управління охорони здоров’я ОВАх, проєкт передбачає об’єднання кількох відділень у єдину нейрохірургічну службу, яка дозволить збільшити кількість та підвищити якість надання медичних послуг цього профілю.«Передбачається об’єднання неврології та нейрохірургії. Основними напрямками роботи центру будуть лікування інсультів, нейроонкологія та нейрохірургічна травма», – розповів він.За словами Юрія Легкодуха, серед основних цілей проєкту є зниження показника смертності в післяопераційному періоді, скорочення термінів перебування пацієнтів в лікарні, зменшення рівня інвалідизації пацієнтів, впровадження нових технологій у нейрохірургії.Крім того, впровадження проєкту стане запорукою економії коштів бюджету за рахунок оптимізації структури нейрохірургічної служби області, а також передбачатиме приведення до європейського зразка стандартів надання нейрохірургічної медичної допомоги в обласній клінічній лікарні, що також має послугувати розширенню числа міжнародних партнерів лікарні.