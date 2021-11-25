Дієта впливає на психічне здоров'я людей





Про це пише



У дослідженні вчені розглянули дієти, режими вправ та спосіб життя 2600 учасників. Загалом дослідження тривало п'ять років.\



Учасники заповнювали анкети у різний час дня та у різні сезони для збору даних. Кожна група учасників виявила ключові зміни у харчуванні та способі життя, які відповідали періодам тривоги та навіть депресії.



Як харчуватися, щоб покращити психічний стан



Результати показали, що стабільний щоденний сніданок, помірні фізичні вправи та зниження споживання "шкідливої" їжі та кофеїну покращують психічне здоров'я молодих жінок. Це стосувалося і зрілих жінок, але із застереженням: їм також потрібно додати до раціону велику кількість фруктів.



Ментальне здоров'я молодих чоловіків покращувалося з виконанням щоденних фізичних вправ, споживанням молочних продуктів та м'яса, а також з відмовою від фаст-фуду та кофеїну. Зрілі чоловіки до всього мали споживати велику кількість горіхів, щоб залишатися психічно здоровими.



"Коли молоді чоловіки та жінки споживають велику кількість кофеїну, він залишається в їхньому організмі протягом тривалого часу і продовжує стимулювати нервову систему, що збільшує стрес і зрештою призводить до тривоги", – розповіла авторка дослідження Ліна Бегдаче.



Вона наголосила, що вчені та дієтологи мають звернути пильну увагу на дієту не лише з боку фізичного здоров'я, а й психологічного.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Згідно з дослідженням, змінивши дієту та спосіб життя, людина може покращити не лише фізичне, а й психічне здоров'я. Вчені виявили, що деякі продукти можуть підвищувати ризик тривожності та депресіїПро це пише 24 канал з посиланням на Nutrients.У дослідженні вчені розглянули дієти, режими вправ та спосіб життя 2600 учасників. Загалом дослідження тривало п'ять років.\Учасники заповнювали анкети у різний час дня та у різні сезони для збору даних. Кожна група учасників виявила ключові зміни у харчуванні та способі життя, які відповідали періодам тривоги та навіть депресії.Результати показали, що стабільний щоденний сніданок, помірні фізичні вправи та зниження споживання "шкідливої" їжі та кофеїну покращують психічне здоров'я молодих жінок. Це стосувалося і зрілих жінок, але із застереженням: їм також потрібно додати до раціону велику кількість фруктів.Ментальне здоров'я молодих чоловіків покращувалося з виконанням щоденних фізичних вправ, споживанням молочних продуктів та м'яса, а також з відмовою від фаст-фуду та кофеїну. Зрілі чоловіки до всього мали споживати велику кількість горіхів, щоб залишатися психічно здоровими."Коли молоді чоловіки та жінки споживають велику кількість кофеїну, він залишається в їхньому організмі протягом тривалого часу і продовжує стимулювати нервову систему, що збільшує стрес і зрештою призводить до тривоги", – розповіла авторка дослідженняВона наголосила, що вчені та дієтологи мають звернути пильну увагу на дієту не лише з боку фізичного здоров'я, а й психологічного.

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