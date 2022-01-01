Історії тих, хто захищає Україну: добрі новини від ВолиньPost за 2 листопада

Сьогодні – особливо тепла підбірка. У ній розповідаємо про волинян, які нині боронять Україну. Коротко, затишно і з величезною вдячністю.Також ми писали про одруження військовослужбовця та збір Притули на британські БТРи. Про ці та інші позитивні новини 2 листопада – у традиційній рубриціУкраїнський співак та продюсер, відомий за своїм амплуа Вірки Сердючки, вирішив продати легендарний автомобіль, який належав Фредді Мерк’юрі.Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року випуску, який до останніх днів життя був улюбленим авто фронтмена Queen, стане центральним лотом на одному з найпрестижніших аукціонів світу Sotheby’s в Лондоні вже 5 листопада. Стартова ціна лоту заявлена в розмірі від 20 до 30 тисяч фунтів стерлінгів.Артист розповів, що вирішив продати авто, а отримані кошти перенаправити на допомогу Україні у повномасштабній війні. Уся сума від продажу машини буде перерахована на будівництво центру реабілітації та протезування для дітей і дорослих, які постраждали унаслідок бойових дій.Зі слів, дистанція була непростою і досить виснажливою: "після 33-го кілометра відчуваєш кожен крок, борючись із собою, з думками об’єднався з колегами із Польщі і ми разом добігали крайніх 8 км".Марафон морської піхоти засновувався як один із способів реабілітації військовослужбовців після воєнних дій і для полегшення їхнього повернення у мирне життя, – говорить ветеран. Також марафон — данина пам’яті загиблим військовим."Встановлення та налагодження систем зв’язку – це завжди ризик, адже працюємо там, де ворог нас бачить і може «дістати». Тож кожен із нас розуміє, на що йде. А водночас, розуміємо, як багато залежить від нашої роботи, від того, чи впораємося з завданням: управління підрозділами бригади, комунікація та координація дій між підрозділами, виконання ними бойових завдань, а отже, й хід війни і наша Перемога. Тому кожен із нас робить те, що повинен, для досягнення спільної мети – звільнення України від окупантів", - розповідає зв`язківець 14 окремої механізовано бригади імені князя Романа ВеликогоНайкраща мотивація, зізнається Ігор, це рідні, які чекають на нього вдома - дружина з якою нещодавно взяв шлюб, мама, сестра. А ще побратими, які поряд, яким ти довіряєш своє життя, і які довіряють тобі свої.Вчора, 1 листопада, у ЦНАПі міста Луцьк поєднав долю з чарівною нареченоювійськовослужбовець Збройних сил УкраїниОбороняють рідну державу й батьки молодят, які завітали привітати новоспечене подружжя із світлим днем початку спільного життя.Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищили приблизно 73 270 рашистів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.11 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 73270 (+800) осіб,танків ‒ 2714 (+16) од,бойових броньованих машин ‒ 5525 (+24) од,артилерійських систем – 1733 (+3) од,РСЗВ – 387 (+4) од,засобів ППО ‒ 198 (+1) од,літаків – 277 (+1) од,гелікоптерів – 258 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1438 (+23),крилатих ракет ‒ 397 (+0),кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4153 (+10) од,спеціальної техніки ‒ 154 (+0).Пан, позивний «Хоттабич», служить у 100-ій окремій бригаді тероборони Волині. Він - фахівець з художньої кераміки та скульптури і до 24 лютого не мав жодного стосунку до військової служби.Але дізнавшись про широкомасштабне вторгнення РФ, він не роздумуючи пішов до військкомату. Щоправда тамтешні «мобісти», дізнавшись, що перед ними фахівець з художньої кераміки та скульптури, відразу дали йому відкоша – мовляв, такі спеціалісти в армії не потрібні.Та невдовзі з’ясувалося, що випускник Львівської академії мистецтв – людина в умовах війни практично незамінна. Як розповідають бойові побратими «Хоттабича», вони збагнули це, коли справа дійшла до маскування позицій.Благодійний Фондзбирає кошти на FV103 Spartan – гусеничний бронетранспортер британської армії. Завдання – зібрати 200 млн грн за тиждень 2-8 листопада.Один броньовик FV103 Spartan коштує $100 000. Волонтери хочуть придбати 50. Якщо все вийде, це буде найбільша партія Spartan, отримана Україною.Восени погана погода та м’яка земля ускладнюють бойові дії. FV103 Spartan виявились дуже ефективними під час контрнаступу на Харківщині, зазначають у Фонді. У цих бронетранспортерів висока прохідність в умовах бездоріжжя, болота та несприятливих погодних умов взагалі.Доєднатись до збору можна, переказавши гроші на один ізМаючи повних 60 років, пан Володимир продовжує службу в Національній гвардії – до перемоги. Він працював далекобійником у Польщі. У день початку повномасштабної війни віз вантаж. Коли був уже на кордоні, отримав дзвінок від дружини: почалися ракетні обстріли і вторгнення ворожих військ.Коли 59-річним прийшов у центр комплектування, йому спочатку хотіли відмовити через вік. Але зважили на 42 роки водійського стажу на різних колісних машинах – від легкових до автобусів і КрАЗів. Так він долучився до лав Національної гвардії України, де і надалі хоче продовжувати службу.Він міг би допрацювати в Польщі до 65 років і мати польську пенсію. Але обрав захист своєї землі. Сьогодні він – приклад мотивованості та активності для інших військовослужбовців. Весь час працює над поліпшенням техніки, яку йому довірили.Козацькому роду нема переводу!з Нововолинська – командир взводу 128 гірсько – штурмової стрілецької бригади, який нещодавно отримав поранення у бою, створив сім’ю. Він одружився з коханою, яка його вірно чекала всі ці важкі воєнні місяці. Вітаємо молодят і бажаємо щастя у мирній Україні!