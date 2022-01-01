У волинській теробороні служить митець «Хоттабич». ФОТО

Віталій, позивний «Хоттабич», служить у 100-ій окремій бригаді тероборони Волині. Він - фахівець з художньої кераміки та скульптури і до 24 лютого не мав жодного стосунку до військової служби.



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Свого часу Віталій закінчив Львівську академію мистецтв за спеціальністю «Виробник художніх виробів з кераміки».



Але дізнавшись про широкомасштабне вторгнення РФ він не роздумуючи пішов до військкомату. Щоправда тамтешні «мобісти», дізнавшись, що перед ними фахівець з художньої кераміки та скульптури, відразу дали йому відкоша – мовляв, такі спеціалісти в армії не потрібні.



"І ось тут Віталій виявив неабияку наполегливість – переконуючи, що має велике бажання захищати Батьківщину й готовий вчитися військової справи. Зрештою чоловіка таки взяли на посаду кухаря, а вже в підрозділі відразу перекваліфікували на стрільця/помічника гранатометника", - розповідають в бригаді.



Та невдовзі з’ясувалося, що випускник Львівської академії мистецтв – людина в умовах війни практично незамінна. Як розповідають бойові побратими «Хоттабича», вони збагнули це, коли справа дійшла до маскування позицій.



Озброївшись підручними матеріалами – мохом, яглицею, листям – пан Віталій заходився творити із завзяттям справжнього художника.



«У нашій бригаді вже навіть ходить з цього приводу легенда. – Мовляв, привезли якось на позиції комісію з вищого штабу, яка мала проінспектувати зведені фортифікаційні споруди. І ось ці бувалі в бувальцях офіцери довго озиралися довкруж і щиро дивувалися: де ж ті «позиції» – довкола звичайнісінький ліс!» - кажуть військові.



Вдома на «Хоттабича» чекають з Перемогою дружина Юлія та дві донечки. До речі, друга половинка пана Віталія 24 лютого теж вирушила на фронт – щоправда, волонтерський. Значною мірою стараннями жінки, взвод її чоловіка був забезпечений військовою формою. А нині пані Юлія активно працює над виготовленням окопних свічок.



А ще на бійця «Хоттабича» вдома чекає цілий підрозділ чотирилапих улюбленців: два кота, собака, два декоративних щурика і кролик!

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