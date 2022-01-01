Деякі будинки у Луцьку знову залишилися без світла: назвали причину
Сьогодні, 10:02
У Луцьку відбулося аварійне вимкнення споживачів північної частини міста Луцька, а також вул. Рівненської, Дубнівської, просп. Відродження, вул. Гетьмана Мазепи, Софії Ковалевської та прилеглих вулиць.
Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».
Відключення сталося через перевантаження обладнання та його пошкодження внаслідок надмірного одночасного увімкнення лучанами енергоємних приладів у години вечірнього максимального навантаження.
Наразі залишилися знеструмленими просп. Соборності, вул. Гордіюк, Конякіна, Кравчука.
Орієнтовний термін відновлення світла: 14:00 2 листопада.
Споживачів, у яких у цей час відсутня напруга, закликають вимкнути енергоємні електроприлади з розеток, а їхнє увімкнення здійснювати почергово (через 15–20 хв.) після подачі напруги.
Також наголошють на раціонально мінімальному споживанні електроенергії в години пікового навантаження з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.
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