За добу ЗСУ вбили 800 окупантів





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.11 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 73270 (+800) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2714 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 5525 (+24) од,

артилерійських систем – 1733 (+3) од,

РСЗВ – 387 (+4) од,

засоби ППО ‒ 198 (+1) од,

літаків – 277 (+1) од,

гелікоптерів – 258 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1438 (+23),

крилаті ракети ‒ 397 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4153 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 154 (+0).



Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу українські захисники ліквідували близько 800 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищили приблизно 73 270 рашистів.Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.11 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 73270 (+800) осіб ліквідовано,танків ‒ 2714 (+16) од,бойових броньованих машин ‒ 5525 (+24) од,артилерійських систем – 1733 (+3) од,РСЗВ – 387 (+4) од,засоби ППО ‒ 198 (+1) од,літаків – 277 (+1) од,гелікоптерів – 258 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1438 (+23),крилаті ракети ‒ 397 (+0),кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4153 (+10) од,спеціальна техніка ‒ 154 (+0).Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.

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