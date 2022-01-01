За добу ЗСУ вбили 800 окупантів

За добу ЗСУ вбили 800 окупантів
За минулу добу українські захисники ліквідували близько 800 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищили приблизно 73 270 рашистів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 73270 (+800) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2714 (+16) од,
бойових броньованих машин ‒ 5525 (+24) од,
артилерійських систем – 1733 (+3) од,
РСЗВ – 387 (+4) од,
засоби ППО ‒ 198 (+1) од,
літаків – 277 (+1) од,
гелікоптерів – 258 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1438 (+23),
крилаті ракети ‒ 397 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4153 (+10) од,
спеціальна техніка ‒ 154 (+0).

Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.

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Теги: втрати окупантів, Росія, війна
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