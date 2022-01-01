У Луцьку сталася пожежа у житловому будинку

У Луцьку сталася пожежа у житловому будинку
За минулу добу рятувальники загасили пожежу, що виникла у Луцьку на вулиці Щепкіна.

Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

Так, о 17:03 загорілося підсобне приміщення двоповерхового житлового будинку.

Вже о 17:18 працівники 25 Державної пожежно-рятувальної частини з міста Луцька локалізували пожежу, а о 17:31 повністю її локалізували.

Причина виникнення пожежі - коротке замикання електромережі.

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Теги: пожежа, житловий будинок, Луцьк
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