У Луцьку сталася пожежа у житловому будинку
Сьогодні, 09:18
За минулу добу рятувальники загасили пожежу, що виникла у Луцьку на вулиці Щепкіна.
Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Так, о 17:03 загорілося підсобне приміщення двоповерхового житлового будинку.
Вже о 17:18 працівники 25 Державної пожежно-рятувальної частини з міста Луцька локалізували пожежу, а о 17:31 повністю її локалізували.
Причина виникнення пожежі - коротке замикання електромережі.
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Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Так, о 17:03 загорілося підсобне приміщення двоповерхового житлового будинку.
Вже о 17:18 працівники 25 Державної пожежно-рятувальної частини з міста Луцька локалізували пожежу, а о 17:31 повністю її локалізували.
Причина виникнення пожежі - коротке замикання електромережі.
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