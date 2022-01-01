У Луцьку сталася пожежа у житловому будинку





Про це



Так, о 17:03 загорілося підсобне приміщення двоповерхового житлового будинку.



Вже о 17:18 працівники 25 Державної пожежно-рятувальної частини з міста Луцька локалізували пожежу, а о 17:31 повністю її локалізували.



Причина виникнення пожежі - коротке замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу рятувальники загасили пожежу, що виникла у Луцьку на вулиці Щепкіна.Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.Так, о 17:03 загорілося підсобне приміщення двоповерхового житлового будинку.Вже о 17:18 працівники 25 Державної пожежно-рятувальної частини з міста Луцька локалізували пожежу, а о 17:31 повністю її локалізували.Причина виникнення пожежі - коротке замикання електромережі.

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