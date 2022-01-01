У луцькому ЦНАПі одружився військовослужбовець. ФОТО

Валерією військовослужбовець Збройних Сил України Віталій.



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Обороняють рідну державу й батьки молодят, які завітали привітати новоспечене подружжя із світлим днем початку спільного життя.



"У всіх гостей пари було щире переконання: наші відважні воїни скоро приведуть Україну до Перемоги і повернуться до рідних, аби творити нове, щасливе майбутнє! Бажаємо нашим мужнім захисникам Божої опіки та сили у подоланні ворога, а молодій сім’ї - довгих і цікавих спільних років у мирній Україні!" - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 1 листопада, у ЦНАПі міста Луцьк поєднав долю з чарівною нареченоювійськовослужбовець Збройних Сил УкраїниПро це йдеться на сторінці установи.Обороняють рідну державу й батьки молодят, які завітали привітати новоспечене подружжя із світлим днем початку спільного життя."У всіх гостей пари було щире переконання: наші відважні воїни скоро приведуть Україну до Перемоги і повернуться до рідних, аби творити нове, щасливе майбутнє! Бажаємо нашим мужнім захисникам Божої опіки та сили у подоланні ворога, а молодій сім’ї - довгих і цікавих спільних років у мирній Україні!" - йдеться у дописі.

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