Сьогодні на Волині не буде планових відключень світла
Сьогодні, 08:59
Станом на 23:00, за інформацією від ПАТ «Волиньобленерго», графіки планових погодинних відключень на завтра у Волинській області застосовуватись не будуть.
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Проте це стосується лише планових відключень, аварійні у деяких районах все ж можливі.
Нагадаємо, вчора, 1 листопада, частина лучан не мала електропостачання від 9:00 і орієнтовно до 23:00.
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Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Проте це стосується лише планових відключень, аварійні у деяких районах все ж можливі.
Нагадаємо, вчора, 1 листопада, частина лучан не мала електропостачання від 9:00 і орієнтовно до 23:00.
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