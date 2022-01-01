Сьогодні на Волині не буде планових відключень світла

Сьогодні на Волині не буде планових відключень світла
Станом на 23:00, за інформацією від ПАТ «Волиньобленерго», графіки планових погодинних відключень на завтра у Волинській області застосовуватись не будуть.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Проте це стосується лише планових відключень, аварійні у деяких районах все ж можливі.

Нагадаємо, вчора, 1 листопада, частина лучан не мала електропостачання від 9:00 і орієнтовно до 23:00.

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Теги: відключення світла, Волинь, графіки
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