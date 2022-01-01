Міський голова Луцька пояснив, чому в домівках деяких містян досі немає світла

Міський голова Луцька пояснив, чому в домівках деяких містян досі немає світла
Луцький міський голова Ігор Поліщук пояснив, чому в оселях деяких жителів обласного центру Волині досі немає світла.

Про це Ігор Поліщук написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Споживачам, у яких станом на 22:40 була відсутня електроенергія, міський голова пояснив, що при подачі електроенергії після завершення заміни мереж, на одній з підстанцій сталася аварія через одномоментне перенавантаження.

"Наразі на місці працює аварійна бригада. Як тільки будуть відомі деталі та строки усунення аварії - повідомимо додатково", - йдеться у дописі міського голови.

Також Ігор Поліщук пояснив, що у одного із двох сусідніх будинків може бути електроенергія. Причина в тому, що будинок може бути заживлений з іншої підстанції або з резервного джерела. Всі будинки, які можна було заживити після аварії з резервних джерел - заживлені.

"На жаль, ці процеси є наслідком обстрілів російськими окупантами наших енергетичних об‘єктів", - підсумувавочільник Луцька.


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Теги: світло, Луцьк
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