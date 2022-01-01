Міський голова Луцька пояснив, чому в домівках деяких містян досі немає світла
Сьогодні, 22:52
Луцький міський голова Ігор Поліщук пояснив, чому в оселях деяких жителів обласного центру Волині досі немає світла.
Про це Ігор Поліщук написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Споживачам, у яких станом на 22:40 була відсутня електроенергія, міський голова пояснив, що при подачі електроенергії після завершення заміни мереж, на одній з підстанцій сталася аварія через одномоментне перенавантаження.
"Наразі на місці працює аварійна бригада. Як тільки будуть відомі деталі та строки усунення аварії - повідомимо додатково", - йдеться у дописі міського голови.
Також Ігор Поліщук пояснив, що у одного із двох сусідніх будинків може бути електроенергія. Причина в тому, що будинок може бути заживлений з іншої підстанції або з резервного джерела. Всі будинки, які можна було заживити після аварії з резервних джерел - заживлені.
"На жаль, ці процеси є наслідком обстрілів російськими окупантами наших енергетичних об‘єктів", - підсумувавочільник Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Ігор Поліщук написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Споживачам, у яких станом на 22:40 була відсутня електроенергія, міський голова пояснив, що при подачі електроенергії після завершення заміни мереж, на одній з підстанцій сталася аварія через одномоментне перенавантаження.
"Наразі на місці працює аварійна бригада. Як тільки будуть відомі деталі та строки усунення аварії - повідомимо додатково", - йдеться у дописі міського голови.
Також Ігор Поліщук пояснив, що у одного із двох сусідніх будинків може бути електроенергія. Причина в тому, що будинок може бути заживлений з іншої підстанції або з резервного джерела. Всі будинки, які можна було заживити після аварії з резервних джерел - заживлені.
"На жаль, ці процеси є наслідком обстрілів російськими окупантами наших енергетичних об‘єктів", - підсумувавочільник Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ЗСУ звільнили на Луганщині вже 9 населених пунктів: добрі новини від ВолиньPost за 1 листопада
Сьогодні, 23:35
Міський голова Луцька пояснив, чому в домівках деяких містян досі немає світла
Сьогодні, 22:52
Скільки російської літератури у Луцьку здали на макулатуру. ФОТО
Сьогодні, 22:13
Експерти перевірили китайське захисне скло на iPhone*
Сьогодні, 21:49
Медіа