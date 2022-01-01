Скільки російської літератури у Луцьку здали на макулатуру. ФОТО

Скільки російської літератури у Луцьку здали на макулатуру. ФОТО
У Луцьку упродовж 11 днів проведення акції "Російську літературу – на макулатуру" зібрали 601 кілограм макулатури.

Про це розповіла Суспільному одна з організаторок акції Тетяна Шершень.

За макулатуру виручили півтори тисячі гривень, які передадуть на потреби військових.
Скільки російської літератури у Луцьку здали на макулатуру. ФОТО

"Лучани приносили багато дитячої літератури, комікси, журнали. Також книги – це збірники Чехова, Пушкіна, п'ять екземплярів Анни Кареніної. Було багато енциклопедій", – говорить Тетяна Шершень.

З її слів, під час акції рекордсменами стало подружжя лучан, які віддали 70 кілограмів макулатури.

"Вони були щасливі долучитися до акції, бо хотіли зробити свій внесок та допомогти військовим", – додає Тетяна Шершень.
Скільки російської літератури у Луцьку здали на макулатуру. ФОТО

Зі слів організаторки, акцію вирішили продовжити до кінця року, бо багато лучан хочуть ще до неї долучитися.

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Теги: Волинь, Україна, Луцьк, література, росія, війна, макулатура
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