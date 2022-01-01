Скільки російської літератури у Луцьку здали на макулатуру. ФОТО





Про це розповіла Тетяна Шершень.



За макулатуру виручили півтори тисячі гривень, які передадуть на потреби військових.



"Лучани приносили багато дитячої літератури, комікси, журнали. Також книги – це збірники Чехова, Пушкіна, п'ять екземплярів Анни Кареніної. Було багато енциклопедій", – говорить Тетяна Шершень.



З її слів, під час акції рекордсменами стало подружжя лучан, які віддали 70 кілограмів макулатури.



"Вони були щасливі долучитися до акції, бо хотіли зробити свій внесок та допомогти військовим", – додає Тетяна Шершень.



Зі слів організаторки, акцію вирішили продовжити до кінця року, бо багато лучан хочуть ще до неї долучитися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку упродовж 11 днів проведення акції "Російську літературу – на макулатуру" зібрали 601 кілограм макулатури.Про це розповіла Суспільному одна з організаторок акціїЗа макулатуру виручили півтори тисячі гривень, які передадуть на потреби військових."Лучани приносили багато дитячої літератури, комікси, журнали. Також книги – це збірники Чехова, Пушкіна, п'ять екземплярів Анни Кареніної. Було багато енциклопедій", – говорить Тетяна Шершень.З її слів, під час акції рекордсменами стало подружжя лучан, які віддали 70 кілограмів макулатури."Вони були щасливі долучитися до акції, бо хотіли зробити свій внесок та допомогти військовим", – додає Тетяна Шершень.Зі слів організаторки, акцію вирішили продовжити до кінця року, бо багато лучан хочуть ще до неї долучитися.

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