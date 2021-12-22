У луцькій стоматполіклініці – новий очільник. ВІДЕО

Світлани Черниш.



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Після гучного скандалу навколо луцької стоматполіклініки керівництво медзакладу змінилось. Директорка клініки Світлана Черниш заявила, що звільняється з посади.



Відтак, 1 листопада очолив стоматполіклініку вже інший лікар. За словами начальника управління охорони здоров'я Луцькради Володимира Лотвіна, тимчасово виконувачем обов'язків директора медзакладу став Іван Примачук, який до цього обіймав посаду завідувача ортопедичним відділенням цієї ж поліклініки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій міській стоматполіклініці змінився директор. Вже з 1 листопада клініку очолює новий лікар, який обійняв посадуПро це йдеться в сюжеті телеканалу «Конкурент TV» Після гучного скандалу навколо луцької стоматполіклініки керівництво медзакладу змінилось. Директорка клініки Світлана Черниш заявила, що звільняється з посади.Відтак, 1 листопада очолив стоматполіклініку вже інший лікар. За словами начальника управління охорони здоров'я Луцькради, тимчасово виконувачем обов'язків директора медзакладу став, який до цього обіймав посаду завідувача ортопедичним відділенням цієї ж поліклініки.

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