Погода у Луцьку на завтра, 1 листопада

Погода у Луцьку на завтра, 1 листопада
Хмарна погода 2 листопада протримається у Луцьку увесь день. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі підніметься від 7°С до 13°С.

Народний прогноз погоди: 2 листопада вшановується пам’ять святого Артемія. Головним провісником погоди цього дня було листя, що опадає. Якщо перший сніг ліг на суху землю до того часу, як дерева повністю скинули листя, то сніг скоро зійде. Поки лист з вишневих дерев не опаде, скільки б снігу не випало, зима не прийде.

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Теги: погода, Луцьк
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