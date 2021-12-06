Волинянина засудили на 8 років за вбивство матері
Сьогодні, 19:00
Суд визнав 46-річного жителя селища Любешів винуватим в заподіянні 74-річній матері тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили її смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Слідство встановило, що удень 22 травня 2022 року нетверезий чоловік під час конфлікту жорстоко побив рідну людину – і згодом вона померла у лікарні.
Згідно з вироком суду наступних 8 років волинянин проведе за ґратами.
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Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Слідство встановило, що удень 22 травня 2022 року нетверезий чоловік під час конфлікту жорстоко побив рідну людину – і згодом вона померла у лікарні.
Згідно з вироком суду наступних 8 років волинянин проведе за ґратами.
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