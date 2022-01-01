До Луцька їде авторка українських трилерів

До Луцька їде авторка українських трилерів
Команда Міжнародного літературного фестивалю “Фронтера” продовжують серію літературних зустрічей з сучасними авторами. У неділю, 6 листопада, в Луцьк з презентацією завітає Поліна Кулакова.

Про це повідомляють організатори фестивалю.

Поліна Кулакова — сучасна українська письменниця, яка проживає у Львові та пише у жанрі трилеру. «Дівчина, яку ми вбили» (2019), третя книжка авторки, неодноразово потрапляла у списки українських бестселерів. Права на її екранізацію придбала найбільша кіностудія в Східній Європі Film.UA Group.

Нещодавно вийшла п’ята книга авторки «Проти ночі». Саме її вона презентуватиме у Луцьку в неділю, 6 листопада, о 16 годині в Культурному укритті (Яровиця, 17).

Модератор презентації: Артем Скорина.

Щоби потрапити на захід, потрібно зареєструватися на подію https://forms.gle/3VqmdHVo9pXUY8WF8 та зробити донейт на волонтерський штаб «Ангар» від 100 гривень і надіслати скрін у соцмережі Фронтери.
Оплата на банку:
https://send.monobank.ua/jar/77PYfJiYVy

Про книжку:

Іноді достатньо єдиного прикрого випадку, щоб усе пішло шкереберть. Весела прогулянка трьох юних друзів обертається страхіттям, а наступного дня один із них зникає.

Пригнічена втратою сина Інна потерпає від осудливих сусідських поглядів і відвертого цькування в реальному житті та в інтернеті. Громада суголосно вирішила, що провина на її руках: в очах суспільства вона погана мати. Та Інна не збирається коритися й намагається за всяку ціну з’ясувати правду: що примусило її сина піти проти ночі назустріч небезпеці? Публічне приниження, зруйнована шкільна дружба чи таємниця, яку вони з друзями поклялися зберегти?

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Теги: Луцьк, письменниця, трилери
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