Кого з росіян пускатимуть в Україну





Постанову прийняли у вівторок, 1 листопада,



Зокрема, передбачено, що на період дії воєнного стану та протягом 30 календарних днів з дня його припинення або скасування територіальними органами/територіальними підрозділами ДМС зупиняється розгляд заяв громадян російської федерації про оформлення дозволу на імміграцію, оформлення та обміну посвідок на постійне чи тимчасове проживання, поданих до набрання чинності цією постановою. Крім того, громадянам РФ відмовлятимуть у прийнятті нових заяв.



Водночас постановою установлено, що зазначені обмеження не поширюються на громадян РФ, які:



- є чоловіком чи дружиною громадянина України;

- дітьми або батьками громадян України;

- повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України;

- особами, які прослужили у Збройних Силах України три і більше років;

- особами, які, відповідно до закону, прибули в Україну для працевлаштування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Деякі питання надання Державною міграційною службою адміністративних послуг іноземцям та особам без громадянства в умовах воєнного стану».Постанову прийняли у вівторок, 1 листопада, повідомили на сайті Державної міграційної служби України.Зокрема, передбачено, що на період дії воєнного стану та протягом 30 календарних днів з дня його припинення або скасування територіальними органами/територіальними підрозділами ДМС зупиняється розгляд заяв громадян російської федерації про оформлення дозволу на імміграцію, оформлення та обміну посвідок на постійне чи тимчасове проживання, поданих до набрання чинності цією постановою. Крім того, громадянам РФ відмовлятимуть у прийнятті нових заяв.Водночас постановою установлено, що зазначені обмеження не поширюються на громадян РФ, які:- є чоловіком чи дружиною громадянина України;- дітьми або батьками громадян України;- повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України;- особами, які прослужили у Збройних Силах України три і більше років;- особами, які, відповідно до закону, прибули в Україну для працевлаштування.

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