Експерти перевірили китайське захисне скло на iPhone*





Співробітники одного з найбільших інтернет-магазинів України замовили на відомому китайському торговому майданчику скло для iPhone 13. Згідно зі всіма правилами його наклеїли на дисплей смартфона, який надалі використовувався як зазвичай. При виборі працівники уважно прочитали відгуки та оцінили репутацію продавця, як це робить більшість покупців. Результати експерименту оцінили вже через 2 тижні.



Скло, що несе загрозу

Експеримент припинили через 2 тижні, бо вже за цей час скло не тільки втратило свої захисні властивості, але й стало небезпечним для користувача. Внаслідок цього його вирішили замінити товаром відомого виробника.



За 2 тижні смартфон жодного разу не падав, але:



• по краях скла, особливо у кутках, з’явилися відколи;

• у багатьох місцях сформувалися тріщини;

• у двох місцях скло відійшло від поверхні гаджета;

• з’явилися зони матовості, які пов’язані зі стиранням захисного покриття.



Окрім того, під час експлуатації майже відразу виявили ще один недолік – дуже погане олеофобне покриття. Внаслідок цього користуватися iPhone дуже незручно, адже палець недостатньо легко ковзає по поверхні.



Не повторюйте подібний дослід

Експерти «Stylus» закликають: купуйте лише якісне



В асортименті магазину представлені товари як для дисплею, так і для камери iPhone різних кольорів, які однозначно будуть служити довше китайських аналогів невідомого походження. Особливо добре себе зарекомендували товари Nillkin та Tempered Glass. Товари цих виробників визнані найкращими у 2022 році. Зауважимо, що продукція Nillkin більш доступна для широкого загалу. Внаслідок мінімальної товщини та абсолютно непомітного чорного краю таке скло практично не відчувається, але при цьому надійно захищає смартфон та не відклеюється при пошкодженнях.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Експерти «Stylus» вирішили провести тест і перевірити якість захисного скла для iPhone та дізнатись, чи варто платити більше за товари відомих виробників. Результати їх, м’яко кажучи, розчарували.Співробітники одного з найбільших інтернет-магазинів України замовили на відомому китайському торговому майданчику скло для iPhone 13. Згідно зі всіма правилами його наклеїли на дисплей смартфона, який надалі використовувався як зазвичай. При виборі працівники уважно прочитали відгуки та оцінили репутацію продавця, як це робить більшість покупців. Результати експерименту оцінили вже через 2 тижні.Експеримент припинили через 2 тижні, бо вже за цей час скло не тільки втратило свої захисні властивості, але й стало небезпечним для користувача. Внаслідок цього його вирішили замінити товаром відомого виробника.За 2 тижні смартфон жодного разу не падав, але:• по краях скла, особливо у кутках, з’явилися відколи;• у багатьох місцях сформувалися тріщини;• у двох місцях скло відійшло від поверхні гаджета;• з’явилися зони матовості, які пов’язані зі стиранням захисного покриття.Окрім того, під час експлуатації майже відразу виявили ще один недолік – дуже погане олеофобне покриття. Внаслідок цього користуватися iPhone дуже незручно, адже палець недостатньо легко ковзає по поверхні.Експерти «Stylus» закликають: купуйте лише якісне захисне скло на iPhone , яке пройшло сертифікацію. А щоб не сумніватися і не витрачати зайвий час на пошуки, заходьте у «Stylus» і обирайте будь-яке на свій смак, адже компанія працює лише з перевіреними постачальниками та несе відповідальність за якість товарів. Тим паче тут – великий вибір, а ціни залишаються кращими в Україні.В асортименті магазину представлені товари як для дисплею, так і для камери iPhone різних кольорів, які однозначно будуть служити довше китайських аналогів невідомого походження. Особливо добре себе зарекомендували товари Nillkin та Tempered Glass. Товари цих виробників визнані найкращими у 2022 році. Зауважимо, що продукція Nillkin більш доступна для широкого загалу. Внаслідок мінімальної товщини та абсолютно непомітного чорного краю таке скло практично не відчувається, але при цьому надійно захищає смартфон та не відклеюється при пошкодженнях.

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