У Луцьку у пішоходів-порушників знайшли наркотики

У Луцьку у пішоходів-порушників знайшли наркотики
Днями, пізно у вечері у Луцьку патрульні виявили двох чоловіків, які здійснили перехід проїжджої частини поза пішохідним переходом, а в одного з них знайшли наркотики.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Інспектори зупинили їх та притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 127 (Перехід проїзної частини у невстановленому місці) КУпАП.

Один з правопорушників під час спілкування з поліцейськими почав помітно нервувати та уникати спілкування. Патрульні вирішили провести поверхневу перевірку згідно зі ст. 34 Закону України «Про Національну поліцію». Під час неї у 23-річного чоловіка виявили згорток, з ймовірно наркотичною речовиною, рослинного походження.

Для встановлення всіх обставин та надання правової кваліфікації діям чоловіка щодо наркотичних речовин, на місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, патрульні, пішоходи, порушники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
розвели як дітей і по карманах пошарили, бо "Відповідно до ст. 34 Закону України «Про національну поліцію» поверхнева перевірка як превентивний поліцейський захід є здійсненням візуального огляду особи, проведенням по поверхні вбрання особи рукою, спеціальним приладом або засобом, візуальним оглядом речі або транспортного засобу."
Відповісти
розвели дітей на незнання закону "Відповідно до ст. 34 Закону України «Про національну поліцію» поверхнева перевірка як превентивний поліцейський захід є здійсненням візуального огляду особи, проведенням по поверхні вбрання особи рукою, спеціальним приладом або засобом, візуальним оглядом речі або транспортного засобу."
Відповісти
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянина засудили на 8 років за вбивство матері
Сьогодні, 19:00
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 1 листопада
Сьогодні, 18:50
У Луцьку у пішоходів-порушників знайшли наркотики
Сьогодні, 18:22
У Луцьку перукарі-волонтери безоплатно стрижуть поранених захисників
Сьогодні, 18:06
Повідомили, коли у лучан з'явиться світло
Сьогодні, 17:45
Схожі новини
У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками та п'яного водія-іменинника У Луцьку затримали чоловіка з наркотиками та п'яного водія-іменинника
07 квітень, 10:34
У Луцьку водій втікав від патрульних та збив чотирьох людей У Луцьку водій втікав від патрульних та збив чотирьох людей
12 грудень, 2021, 15:12
Луцькі патрульні нарікають на «зацікавленість суддів» Луцькі патрульні нарікають на «зацікавленість суддів»
19 жовтень, 2016, 17:30
Біля Луцька водійка «під кайфом» пропонувала хабар патрульним Біля Луцька водійка «під кайфом» пропонувала хабар патрульним
Сьогодні, 12:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянина засудили на 8 років за вбивство матері
Сьогодні, 19:00
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 1 листопада
Сьогодні, 18:50
 0
У Луцьку у пішоходів-порушників знайшли наркотики
Сьогодні, 18:22
 0
У Луцьку перукарі-волонтери безоплатно стрижуть поранених захисників
Сьогодні, 18:06
 0
Повідомили, коли у лучан з'явиться світло
Сьогодні, 17:45
 0
Медіа
відео
1/8