У Луцьку у пішоходів-порушників знайшли наркотики
Сьогодні, 18:22
Днями, пізно у вечері у Луцьку патрульні виявили двох чоловіків, які здійснили перехід проїжджої частини поза пішохідним переходом, а в одного з них знайшли наркотики.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Інспектори зупинили їх та притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 127 (Перехід проїзної частини у невстановленому місці) КУпАП.
Один з правопорушників під час спілкування з поліцейськими почав помітно нервувати та уникати спілкування. Патрульні вирішили провести поверхневу перевірку згідно зі ст. 34 Закону України «Про Національну поліцію». Під час неї у 23-річного чоловіка виявили згорток, з ймовірно наркотичною речовиною, рослинного походження.
Для встановлення всіх обставин та надання правової кваліфікації діям чоловіка щодо наркотичних речовин, на місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Інспектори зупинили їх та притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 127 (Перехід проїзної частини у невстановленому місці) КУпАП.
Один з правопорушників під час спілкування з поліцейськими почав помітно нервувати та уникати спілкування. Патрульні вирішили провести поверхневу перевірку згідно зі ст. 34 Закону України «Про Національну поліцію». Під час неї у 23-річного чоловіка виявили згорток, з ймовірно наркотичною речовиною, рослинного походження.
Для встановлення всіх обставин та надання правової кваліфікації діям чоловіка щодо наркотичних речовин, на місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
розвели як дітей і по карманах пошарили, бо "Відповідно до ст. 34 Закону України «Про національну поліцію» поверхнева перевірка як превентивний поліцейський захід є здійсненням візуального огляду особи, проведенням по поверхні вбрання особи рукою, спеціальним приладом або засобом, візуальним оглядом речі або транспортного засобу."
розвели дітей на незнання закону "Відповідно до ст. 34 Закону України «Про національну поліцію» поверхнева перевірка як превентивний поліцейський захід є здійсненням візуального огляду особи, проведенням по поверхні вбрання особи рукою, спеціальним приладом або засобом, візуальним оглядом речі або транспортного засобу."
Вибір редактора
Останні новини
Волинянина засудили на 8 років за вбивство матері
Сьогодні, 19:00
У Луцьку у пішоходів-порушників знайшли наркотики
Сьогодні, 18:22
Повідомили, коли у лучан з'явиться світло
Сьогодні, 17:45
Медіа