У Луцьку у пішоходів-порушників знайшли наркотики

Днями, пізно у вечері у Луцьку патрульні виявили двох чоловіків, які здійснили перехід проїжджої частини поза пішохідним переходом, а в одного з них знайшли наркотики.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Інспектори зупинили їх та притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 127 (Перехід проїзної частини у невстановленому місці) КУпАП.Один з правопорушників під час спілкування з поліцейськими почав помітно нервувати та уникати спілкування. Патрульні вирішили провести поверхневу перевірку згідно зі ст. 34 Закону України «Про Національну поліцію». Під час неї у 23-річного чоловіка виявили згорток, з ймовірно наркотичною речовиною, рослинного походження.Для встановлення всіх обставин та надання правової кваліфікації діям чоловіка щодо наркотичних речовин, на місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.