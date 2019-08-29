У Луцьку перукарі-волонтери безоплатно стрижуть поранених захисників

У Луцьку перукарі-волонтери безоплатно стрижуть поранених захисників
В одному з медичних закладів міста група волонтерів-перукарів організувала стрижки поранених військовослужбовців, які перебувають на лікуванні чи реабілітації.

Про це повідомляють у Луцькій міській раді.

«Ініціативу в рамках благодійної акції «Стрижка для солдата» запровадили, аби підтримати бійців і зробити для них те, що в наших силах», – сказала майстер-перукар Марина Лішунова. Напередодні вона звернулася з відповідною пропозицією до Луцького міського голови Ігоря Поліщука. Заручившись його підтримкою, група з шести волонтерів-перукарів завітала до наших бійців.
У Луцьку перукарі-волонтери безоплатно стрижуть поранених захисників

Перукарі вдячні ЗСУ за можливість працювати, вірять, що перемога буде за Україною. Благодійна акція «Стрижка для солдата» продовжуватиметься й надалі, адже чимало майстрів у місті бажають долучитися.
У Луцьку перукарі-волонтери безоплатно стрижуть поранених захисників

Додатково:

Подібні акції в медичних закладах міста проводяться постійно від початку повномасштабної війни. Свої послуги бійцям ЗСУ надають також стоматологи, барбери, косметологи, швачки, протезисти, реабілітологи, масажисти тощо. Дякуємо усім волонтерам за допомогу та підтримку наших захисників.
У Луцьку перукарі-волонтери безоплатно стрижуть поранених захисників

Суб’єктів господарювання для отримання інформації щодо необхідності надання вказаних послуг у медичних закладах міста просять звертатися у відділ підприємництва та торгівлі департаменту економічної політики Луцької міської ради за тел.(0332)720 605, 721 260.
У Луцьку перукарі-волонтери безоплатно стрижуть поранених захисників
У Луцьку перукарі-волонтери безоплатно стрижуть поранених захисників
У Луцьку перукарі-волонтери безоплатно стрижуть поранених захисників

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Теги: Луцьк, перукарі, захисники
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