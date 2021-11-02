Повідомили, коли у лучан з'явиться світло

Повідомили, коли у лучан з'явиться світло
ПАТ «Волиньобленерго» попереджав лучан про відключення електроенергії сьогодні з 9:00.

Мер Луцька Ігор Поліщук повідомив, що для завершення робіт щодо заміни мереж, які були заплановані на сьогодні, у зв‘язку з технічними причинами необхідно орієнтовно ще 1 годину.

Наразі електропостачання немає у значній частині міста Луцька: в районі Вишкова, на вулицях Єршова, Конякіна, Гордіюк, Ківерцівській, Соборності, Теремнівській, Кравчука, Молоді, Рівненська, Відродження та прилеглих вулицях.

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Теги: Луцьк, світло, електроенергія
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