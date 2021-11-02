Повідомили, коли у лучан з'явиться світло





Мер Луцька Ігор Поліщук повідомив, що для завершення робіт щодо заміни мереж, які були заплановані на сьогодні, у зв‘язку з технічними причинами необхідно орієнтовно ще 1 годину.



Наразі електропостачання немає у значній частині міста Луцька: в районі Вишкова, на вулицях Єршова, Конякіна, Гордіюк, Ківерцівській, Соборності, Теремнівській, Кравчука, Молоді, Рівненська, Відродження та прилеглих вулицях.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ПАТ «Волиньобленерго» попереджав лучан про відключення електроенергії сьогодні з 9:00. Мер Луцькаповідомив, що для завершення робіт щодо заміни мереж, які були заплановані на сьогодні, у зв‘язку з технічними причинами необхідно орієнтовно ще 1 годину.Наразі електропостачання немає у значній частині міста Луцька: в районі Вишкова, на вулицях Єршова, Конякіна, Гордіюк, Ківерцівській, Соборності, Теремнівській, Кравчука, Молоді, Рівненська, Відродження та прилеглих вулицях.

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