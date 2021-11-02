Повідомили, коли у лучан з'явиться світло
Сьогодні, 17:45
ПАТ «Волиньобленерго» попереджав лучан про відключення електроенергії сьогодні з 9:00.
Мер Луцька Ігор Поліщук повідомив, що для завершення робіт щодо заміни мереж, які були заплановані на сьогодні, у зв‘язку з технічними причинами необхідно орієнтовно ще 1 годину.
Наразі електропостачання немає у значній частині міста Луцька: в районі Вишкова, на вулицях Єршова, Конякіна, Гордіюк, Ківерцівській, Соборності, Теремнівській, Кравчука, Молоді, Рівненська, Відродження та прилеглих вулицях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Мер Луцька Ігор Поліщук повідомив, що для завершення робіт щодо заміни мереж, які були заплановані на сьогодні, у зв‘язку з технічними причинами необхідно орієнтовно ще 1 годину.
Наразі електропостачання немає у значній частині міста Луцька: в районі Вишкова, на вулицях Єршова, Конякіна, Гордіюк, Ківерцівській, Соборності, Теремнівській, Кравчука, Молоді, Рівненська, Відродження та прилеглих вулицях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку у пішоходів-порушників знайшли наркотики
Сьогодні, 18:22
Повідомили, коли у лучан з'явиться світло
Сьогодні, 17:45
Я була в Оленівці під час вибуху і говорила з тими, хто вижив, – прикордонниця з Волині Аліна Паніна. ВІДЕО
Сьогодні, 17:34
Перша автівка завдяки споживачам газу відправилась на передову
Сьогодні, 17:22
Медіа