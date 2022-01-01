Перша автівка завдяки споживачам газу відправилась на передову

У рамках акції «Авто для ЗСУ», оголошеної в серпні, клієнти 104.ua придбали в мережі 104.ua Клієнтських просторів і сайті market.104.ua понад 3800 одиниць газового обладнання. Частина коштів від продажу обладнання пішла на купівлю пікапа для 46 десантно-штурмової бригади.Про це повідомляє пресслужба «Волиньгазу».До акції долучилося 207 споживачів газу Волинської області. З середини серпня вони купували газове обладнання та аксесуари в рамках акції «Авто для ЗСУ» в мережі 104.ua Клієнтських просторів і сайті market.104.ua.Клієнти придбали 22 котли, 40 модемів та 148 детекторів газу. Частину прибутку від продажу цих товарів було спрямовано на придбання автівки для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади.Це повнопривідний позашляховик Mitsubishi, який допомагатиме нашим захисникам. Авто пройшло технічне обслуговування, перефарбоване в камуфляжний колір і невдовзі поїде на південь України, де триває контрнаступ.«Разом із нашими клієнтами ми зібрали понад 19 тисяч гривень на автомобіль для українських десантників, – говорить керівниця управління клієнтського сервісу у Волинській області. – На цьому ми вирішили не зупинятися. Ми продовжимо підтримувати військових, перераховуючи кошти на закупівлю необхідного для них обладнання».Це перший автомобіль, який поїде на передову завдяки клієнтам, які придбали газове обладнання.«Волиньгаз» працює під брендом РГК, продовжує підтримувати Збройні сили України. Близько 40 працівників – військові і захищають нашу країну на фронті. Компанія опікується понад 30-ма частинами, в яких несуть службу колеги і постійно передають продукти, медикаменти, засоби гігієни, тепловізови, спальники, бронежилети.Загалом із початку війни газовики вже передали понад 210 автомобілів: автобусів, вантажівок, позашляховиків, екскаваторів та ін. Тільки до дня Незалежності в рамках акції «Авто для ЗСУ» військовим було передано 17 автівок. Загальна сума допомоги ЗСУ від компаній, які працюють під брендом РГК, досягла 135 млн. грн.