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Росіяни перекидають в Білорусь інженерні війська для будівництва казарм

Росіяни перекидають в Білорусь інженерні війська для будівництва казарм
За даними білоруського підпілля, в країну прибувають інженерні війська для спорудження казарм та таборів.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Роботи виконують в межах створення т.зв. єдиного регіонального угруповання військ РФ та Білорусі. Очікується, що воно буде нараховувати до 20 тисяч осіб. Більшість казарм планують побудувати в Брестській області, саме туди прибувають російські тилові підрозділи.

Нагадаємо, раніше білоруські партизани повідомили, що в Гомельській області місцеві військові комісаріати проводять приховану мобілізацію водіїв та механіків. Їх залучають до обслуговування військової техніки збройних сил РФ, які перебувають на території Білорусі.

Фактично Білорусь продовжує усіляко підтримувати російських військових. Адже після заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про створення спільного з РФ угруповання військ, під контроль зс РФ перейшли білоруські авіабази в містах Ліда та Барановичі.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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