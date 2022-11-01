Росіяни перекидають в Білорусь інженерні війська для будівництва казарм





Про це



Роботи виконують в межах створення т.зв. єдиного регіонального угруповання військ РФ та Білорусі. Очікується, що воно буде нараховувати до 20 тисяч осіб. Більшість казарм планують побудувати в Брестській області, саме туди прибувають російські тилові підрозділи.



Нагадаємо, раніше білоруські партизани повідомили, що в Гомельській області місцеві військові комісаріати проводять приховану мобілізацію водіїв та механіків. Їх залучають до обслуговування військової техніки збройних сил РФ, які перебувають на території Білорусі.



Фактично Білорусь продовжує усіляко підтримувати російських військових. Адже після заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про створення спільного з РФ угруповання військ, під контроль зс РФ перейшли білоруські авіабази в містах Ліда та Барановичі.

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