В'язень Луцького СІЗО організував наркоторгівлю: до складу банди входив неповнолітній

На Волині повідомили про підозру членам ОЗГ, які поставляли наркотики у слідчий ізолятор.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури трьом волинянам повідомлено про підозру у вчиненні організованою групою незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту наркотичних засобів (ч. 3 ст. 307 КК України).За даними слідства, 39-річний житель Луцького району, перебуваючи під вартою у Луцькому слідчому ізоляторі, вирішив налагодити схему постачання наркотиків у місця несвободи.До оборудок він залучив неодноразово судимого 45-річного спільника, а також неповнолітнього лучанина.У період із 17 липня по 17 жовтня 2022 року правоохоронці зафіксували три факти переправлення таблеток з умістом бупренорфіну в державну установу.За результатами проведених обшуків в оселях підозрюваних та у слідчому ізоляторі вилучено мобільні телефони, близько кілограма макової соломки та медпрепарати з умістом наркотичної речовини.Спільникам ув'язненого суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.Триває досудове розслідування, яке провадить СУ ГУНП в області.