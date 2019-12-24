В'язень Луцького СІЗО організував наркоторгівлю: до складу банди входив неповнолітній

В'язень Луцького СІЗО організував наркоторгівлю: до складу банди входив неповнолітній
На Волині повідомили про підозру членам ОЗГ, які поставляли наркотики у слідчий ізолятор.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури трьом волинянам повідомлено про підозру у вчиненні організованою групою незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту наркотичних засобів (ч. 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, 39-річний житель Луцького району, перебуваючи під вартою у Луцькому слідчому ізоляторі, вирішив налагодити схему постачання наркотиків у місця несвободи.

До оборудок він залучив неодноразово судимого 45-річного спільника, а також неповнолітнього лучанина.

У період із 17 липня по 17 жовтня 2022 року правоохоронці зафіксували три факти переправлення таблеток з умістом бупренорфіну в державну установу.
В'язень Луцького СІЗО організував наркоторгівлю: до складу банди входив неповнолітній

За результатами проведених обшуків в оселях підозрюваних та у слідчому ізоляторі вилучено мобільні телефони, близько кілограма макової соломки та медпрепарати з умістом наркотичної речовини.

Спільникам ув'язненого суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Триває досудове розслідування, яке провадить СУ ГУНП в області.


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Теги: СІЗО, наркотики, Луцьк
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