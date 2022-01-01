Війна забрала життя військового з Волині Вадима Гаврисюка

Війна забрала життя військового з Волині Вадима Гаврисюка
На війні із Росією загинув захисник із Локачинської громади Вадим Васильович Гаврисюк.

Про це повідомляють у Локачинській громаді.

Будучи вірним присязі, даній українському народу, Вадим загинув проводячи визволення Батьківщини від російських окупантів.

1-3 листопада у громаді оголосили Дні жалоби.

Про дату та час прибуття Героя в Локачі та проведення панахиди і чину похорону повідомлять пізніше.

Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!

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Теги: Гаврисюк, загинув, військовий
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