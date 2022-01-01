Війна забрала життя військового з Волині Вадима Гаврисюка
Сьогодні, 15:34
На війні із Росією загинув захисник із Локачинської громади Вадим Васильович Гаврисюк.
Про це повідомляють у Локачинській громаді.
Будучи вірним присязі, даній українському народу, Вадим загинув проводячи визволення Батьківщини від російських окупантів.
1-3 листопада у громаді оголосили Дні жалоби.
Про дату та час прибуття Героя в Локачі та проведення панахиди і чину похорону повідомлять пізніше.
Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!
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Про це повідомляють у Локачинській громаді.
Будучи вірним присязі, даній українському народу, Вадим загинув проводячи визволення Батьківщини від російських окупантів.
1-3 листопада у громаді оголосили Дні жалоби.
Про дату та час прибуття Героя в Локачі та проведення панахиди і чину похорону повідомлять пізніше.
Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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