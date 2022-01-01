Війна забрала життя військового з Волині Вадима Гаврисюка

Вадим Васильович Гаврисюк.



Про це повідомляють у Локачинській громаді.



Будучи вірним присязі, даній українському народу, Вадим загинув проводячи визволення Батьківщини від російських окупантів.



1-3 листопада у громаді оголосили Дні жалоби.



Про дату та час прибуття Героя в Локачі та проведення панахиди і чину похорону повідомлять пізніше.



Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні із Росією загинув захисник із Локачинської громадиПро це повідомляють у Локачинській громаді.Будучи вірним присязі, даній українському народу, Вадим загинув проводячи визволення Батьківщини від російських окупантів.1-3 листопада у громаді оголосили Дні жалоби.Про дату та час прибуття Героя в Локачі та проведення панахиди і чину похорону повідомлять пізніше.

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