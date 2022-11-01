Уряд спростив процедуру пролонгації дії закордонного паспорта для українців

Уряд спростив процедуру пролонгації дії закордонного паспорта для українців
Уряд України спростив процедуру продовження терміну дії закордонного паспорта громадянина України та внесення інформації про дітей.

Про це повідомляє пресслужба МЗС, пише "Європейська правда".

1 листопада уряд прийняв постанову, яка врегульовує процедуру внесення інформації до закордонного паспорта громадянина України.

Українці, які вимушено перебувають за кордоном внаслідок збройної агресії Російської Федерації, зможуть тепер більш оперативно продовжувати в українських дипломатичних установах строк дії закордонних паспортів, а також вносити відомості про дітей до паспортів батьків (законних представників).

Продовження строку дії паспорта та внесення даних про дітей здійснюватимуться в день звернення на безоплатній основі.

"Ухвалена постанова сприятиме мінімізації випадків перебування дорослих та дітей за межами України без дійсних документів", - зазначили в МЗС.

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Теги: пролонгація, український паспорт
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