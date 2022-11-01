 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

На Київщині виявили 1 367 тіл загиблих під час російської окупації людей

На Київщині виявили 1 367 тіл загиблих під час російської окупації людей
Станом на 1 листопада на території населених пунктів Київської області, які були звільнені від російських військ, поліцейські виявили 1 367 тіл вбитих росіянами цивільних.

Про це повідомив на брифінгу в Медіацентрі Україна начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, пише LB.ua.

"Зниклими безвісти вважаються 384 наших співвітчизника. Ми не знаємо їхньої долі. Сподіваюся, вони живі, можливо вивезені десь на територію РФ, можливо, ув'язнені. Але на сьогодні ми не знаємо де вони. Тому закликаємо всіх громадян, якщо вам щось відомо, якщо у вас хтось зник, не можете з кимось зв'язатися, обов'язково у будь-якому відділені повідомите про це Національній поліції", – зазначив він.

Нєбитов додав, що досі невпізнаними залишається 200 тіл убитих цивільних. У них взяли зразки ДНК і поховали за порядковим номером.

"По процедурі відбирається ДНК і поміщається до бази даних. Далі, якщо будь-яка людина звертається з проханням знайти родича, то відбувається забір ДНК і є порівняння. Поступово, коли нам приходять результати експертиз, звичайно що кількість невпізнаних трупів зменшується. Родичам передається інформація, де поховане тіло і приймається рішення про перепоховання", – розповів начальник поліції Київщини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росіяни перекидають в Білорусь інженерні війська для будівництва казарм
Сьогодні, 17:10
В Укроборонпромі пояснили, чому Україна не виготовляє власні системи ППО
Сьогодні, 14:32
Іран передасть Росії тисячу ракет і нові дрони, – CNN
Сьогодні, 14:00
У Білорусі почали затримувати родичів добровольців, які загинули за Україну
Сьогодні, 13:30
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Перша автівка завдяки споживачам газу відправилась на передову
Сьогодні, 17:22
Росіяни перекидають в Білорусь інженерні війська для будівництва казарм
Сьогодні, 17:10
На Київщині виявили 1 367 тіл загиблих під час російської окупації людей
Сьогодні, 16:53
В'язень Луцького СІЗО організував наркоторгівлю: до складу банди входив неповнолітній
Сьогодні, 16:32
Уряд спростив процедуру пролонгації дії закордонного паспорта для українців
Сьогодні, 16:10
Схожі новини
Росіяни перекидають в Білорусь інженерні війська для будівництва казарм Росіяни перекидають в Білорусь інженерні війська для будівництва казарм
Сьогодні, 17:10
В Укроборонпромі пояснили, чому Україна не виготовляє власні системи ППО В Укроборонпромі пояснили, чому Україна не виготовляє власні системи ППО
Сьогодні, 14:32
Іран передасть Росії тисячу ракет і нові дрони, – CNN Іран передасть Росії тисячу ракет і нові дрони, – CNN
Сьогодні, 14:00
У Білорусі почали затримувати родичів добровольців, які загинули за Україну У Білорусі почали затримувати родичів добровольців, які загинули за Україну
Сьогодні, 13:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Я була в Оленівці під час вибуху і говорила з тими, хто вижив, – прикордонниця з Волині Аліна Паніна. ВІДЕО
Сьогодні, 17:34
 0
Перша автівка завдяки споживачам газу відправилась на передову
Сьогодні, 17:22
 0
Росіяни перекидають в Білорусь інженерні війська для будівництва казарм
Сьогодні, 17:10
 0
На Київщині виявили 1 367 тіл загиблих під час російської окупації людей
Сьогодні, 16:53
 0
В'язень Луцького СІЗО організував наркоторгівлю: до складу банди входив неповнолітній
Сьогодні, 16:32
 0
Медіа
відео
1/8