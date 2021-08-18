Розшукують волинянина, який поїхав у Львів і не повернувся

Бобика Валерія Васильовича.



Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Чоловік 26 жовтня поїхав на роботу у Львів, відтоді зв’язок з ним перервався.



Був одягнений у чорну куртку, сині джинси та чорні туфлі.



Прикмети: зріст 175 см, середньої тілобудови, волосся русяве, блакитні очі, на правій руці відсутній середній палець.



Якщо ви знаєте, де перебуває розшукуваний, просимо повідомити про це до поліції за номерами: 0979048793, 0973329243 або 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Співробітники відділення поліції №1 (м. Нововолинськ) встановлюють місцезнаходження 41-річногоПро це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Чоловік 26 жовтня поїхав на роботу у Львів, відтоді зв’язок з ним перервався.Був одягнений у чорну куртку, сині джинси та чорні туфлі.Прикмети: зріст 175 см, середньої тілобудови, волосся русяве, блакитні очі, на правій руці відсутній середній палець.Якщо ви знаєте, де перебуває розшукуваний, просимо повідомити про це до поліції за номерами: 0979048793, 0973329243 або 102.

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