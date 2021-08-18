Розшукують волинянина, який поїхав у Львів і не повернувся
Сьогодні, 15:20
Співробітники відділення поліції №1 (м. Нововолинськ) встановлюють місцезнаходження 41-річного Бобика Валерія Васильовича.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Чоловік 26 жовтня поїхав на роботу у Львів, відтоді зв’язок з ним перервався.
Був одягнений у чорну куртку, сині джинси та чорні туфлі.
Прикмети: зріст 175 см, середньої тілобудови, волосся русяве, блакитні очі, на правій руці відсутній середній палець.
Якщо ви знаєте, де перебуває розшукуваний, просимо повідомити про це до поліції за номерами: 0979048793, 0973329243 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Чоловік 26 жовтня поїхав на роботу у Львів, відтоді зв’язок з ним перервався.
Був одягнений у чорну куртку, сині джинси та чорні туфлі.
Прикмети: зріст 175 см, середньої тілобудови, волосся русяве, блакитні очі, на правій руці відсутній середній палець.
Якщо ви знаєте, де перебуває розшукуваний, просимо повідомити про це до поліції за номерами: 0979048793, 0973329243 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Війна забрала життя військового з Волині Вадима Гаврисюка
Сьогодні, 15:34
Розшукують волинянина, який поїхав у Львів і не повернувся
Сьогодні, 15:20
Волинь забезпечуватиме деревиною усю прифронтову Миколаївщину
Сьогодні, 15:11
Федецький став радником голови ОВА Погуляйка
Сьогодні, 15:00
Медіа