Федецький став радником голови ОВА Погуляйка
Сьогодні, 15:00
Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко призначив своїм радником на громадських засадах з питань молоді, фізичної культури та спорту Артема Федецького.
Про це губернатор повідомив у Телеграм.
Артем Федецький – футболіст, правий захисник луцького «Вотрансу». Виступав також за клуби «Шахтар», «Карпати» і «Дніпро», грав за збірну України, володар Кубка УЄФА та волонтер. Відомий волинянин народився у Нововолинську.
"Впевнений, що його практичний досвід допоможе розвивати спортивну галузь на благо не лише Волині, а й України загалом", - написав Погуляйко.
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Про це губернатор повідомив у Телеграм.
Артем Федецький – футболіст, правий захисник луцького «Вотрансу». Виступав також за клуби «Шахтар», «Карпати» і «Дніпро», грав за збірну України, володар Кубка УЄФА та волонтер. Відомий волинянин народився у Нововолинську.
"Впевнений, що його практичний досвід допоможе розвивати спортивну галузь на благо не лише Волині, а й України загалом", - написав Погуляйко.
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