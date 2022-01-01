Федецький став радником голови ОВА Погуляйка

Федецький став радником голови ОВА Погуляйка
Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко призначив своїм радником на громадських засадах з питань молоді, фізичної культури та спорту Артема Федецького.

Про це губернатор повідомив у Телеграм.

Артем Федецький – футболіст, правий захисник луцького «Вотрансу». Виступав також за клуби «Шахтар», «Карпати» і «Дніпро», грав за збірну України, володар Кубка УЄФА та волонтер. Відомий волинянин народився у Нововолинську.

"Впевнений, що його практичний досвід допоможе розвивати спортивну галузь на благо не лише Волині, а й України загалом", - написав Погуляйко.

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Теги: Федецький, радник, Погуляйко
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