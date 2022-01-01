В Укроборонпромі пояснили, чому Україна не виготовляє власні системи ППО
Сьогодні, 14:32
Україна наразі не може виготовляти власні системи протиповітряної оборони, оскільки ці види озброєнь є одними з найскладніших та найдорожчих у розробці.
Про це під час брифінгу в медіацентрі "Укрінформ" заявив менеджер проєктів Державного концерну "Укроборонпром" Мартін Брест, пише Суспільне.
"Будь-яка людина, яка хоч раз у житті намагалася спаяти радіоприймач, розуміє, що таке зробити систему ППО. Мало того, локальну систему, яка зав'язана сама на себе, сама знаходить, сама стріляє, сама збиває. Скільки на це потрібно грошей і часу і мозків", — зазначив посадовець.
За його словами, системи ППО також коштують дуже великих грошей.
"Ці штуковини нам дуже тяжко далися від західних союзників саме тому, що це — дуже високоінтелектуальний вид озброєння", — наголосив Брест.
Водночас він не виключає, що в майбутньому Україна може створити й власну розробку в галузі протиповітряної оборони.
"Ми дуже хотіли б виробляти свої IRIS-N. Можливо, колись ми будемо це робити. Зараз ми шукаємо варіанти, як нам залучити західних партнерів і організувати спільне виробництво, можливо, великовузлову збірку, можливо ще якісь варіанти, які допомогли б хоч одну штуку видати у війська. Це дуже важливо", — зауважив посадовець.
"Розробка такої зброї — ракетної, протиракетної, ППО, винищувачі, кораблі — це дуже дорого", — підсумував Мартін Брест.
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Про це під час брифінгу в медіацентрі "Укрінформ" заявив менеджер проєктів Державного концерну "Укроборонпром" Мартін Брест, пише Суспільне.
"Будь-яка людина, яка хоч раз у житті намагалася спаяти радіоприймач, розуміє, що таке зробити систему ППО. Мало того, локальну систему, яка зав'язана сама на себе, сама знаходить, сама стріляє, сама збиває. Скільки на це потрібно грошей і часу і мозків", — зазначив посадовець.
За його словами, системи ППО також коштують дуже великих грошей.
"Ці штуковини нам дуже тяжко далися від західних союзників саме тому, що це — дуже високоінтелектуальний вид озброєння", — наголосив Брест.
Водночас він не виключає, що в майбутньому Україна може створити й власну розробку в галузі протиповітряної оборони.
"Ми дуже хотіли б виробляти свої IRIS-N. Можливо, колись ми будемо це робити. Зараз ми шукаємо варіанти, як нам залучити західних партнерів і організувати спільне виробництво, можливо, великовузлову збірку, можливо ще якісь варіанти, які допомогли б хоч одну штуку видати у війська. Це дуже важливо", — зауважив посадовець.
"Розробка такої зброї — ракетної, протиракетної, ППО, винищувачі, кораблі — це дуже дорого", — підсумував Мартін Брест.
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