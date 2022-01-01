Де і скільки можуть заробити українські студенти у Польщі*





Оскільки в Україні тема закордонного заробітчанства не втрачає актуальності, Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило з’ясувати, які вакансії та яку зарплатню пропонують українським студентам у сусідній Польщі.



Директорка кадрового агентства Bisar, що займається працевлаштуванням у Польщі, Оксана Гордійчук каже: аби не втрапити у халепу, важливо знайти надійну агенцію.



«Роботу знайти реально і зараз, утім процес варто таки довірити фахівцям. Тут важливо не натрапити на шахраїв. Якщо в агентстві кажуть, що ви мусите відпрацювати три місяці – це вже «дзвіночок». Можна їхати і на місяць», – зауважує пані Оксана.







І додає: «Bisar на ринку праці – близько семи років. У нас є необхідна ліцензія. Завжди наголошую на тому, що ми працюємо легально, аби клієнти з впевненістю довіряли нам своє працевлаштування».



Здебільшого у Bisar пропонують роботу саме на складах: сканування, комплектація, збір замовлень. Нині такий вид діяльності неабияк актуальний, оскільки незабаром – «чорна п’ятниця» і старт новорічного сезону. За цей період, пояснює пані Оксана, студенти можуть заробити кругленьку суму.



Перелік актуальних вакансій –



Зауважимо, тепер, аби виїхати за кордон, не потрібно робити купу документів, достатньо мати біометричний паспорт.



«Ті студенти і студентки, які можуть перетинати кордон, повинні мати довідку про навчання та нотаріальний переклад документу. За годину праці молодь щонайменше може отримати 19,70 zl. Але відсьогодні у Польщі піднімають мінімальну ставку, тож, відповідно, сума зросте. Зазначу, що робота офіційна, але з осіб до 26 років податки не стягуватимуть», – запевняє Оксана Гордійчук.



Одна з переваг кадрового агентства Bisar – оперативність. Пошук роботи зазвичай займає менше години. За умови, що у вас є необхідні документи – вирушати за кордон можна хоч наступного дня. До того ж, вас зустрінуть на автовокзалі у Польщі і допоможуть дістатися до місця роботи.



«Оскільки ми офіційні представники польської фірми, а не посередники, наші послуги – безоплатні. Клієнту доведеться заплатити лише за квиток до Польщі. Але з перспективою заробити 6 тисяч злотих за місяць (≈ 46 тис. 860 грн), сума квитка – мізерна», – продовжує директорка Bisar.



До слова, агенція допоможе працевлаштувати і забезпечити проживанням матусь, які планують їхати до Польщі з дітьми. Щоправда, це стосується дітей віком від 12 років, які уже здатні про себе подбати.



«Ми зацікавлені працювати з клієнтом довготривало, а, отже, кожному підберемо хороший варіант», – переконує Оксана Гордійчук.



Адреса та контакти:



Кадрове агентство Bisar розташоване у Луцьку, на вулиці Словацького, 7. Аби дізнатися більше, телефонуйте за номером 095 649 7272.



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