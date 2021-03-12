У Луцьку просять встановити ще один світлофор

У Луцьку просять встановити ще один світлофор
У Луцьку просять встановити сфітлофор на об’їзній з вулиці Львівська та вулиці Європейська.

Відповідну петицію зареєстрував Олександр Шевчук.

Як пише автор, на цій частині дороги є великий потік автомобілів та з об’їзної неможливо виїхати на Львівську, особливо в час пік.

"Ця частина дороги є дуже аварійна, бо вводить людей в оману своїм кільцем, багато іногородніх людей вважають що рух іде по круговому руху та через це потрапляють в ДТП", - написав автор.

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Теги: світлофор, Луцьк, петиція
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