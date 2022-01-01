У Білорусі почали затримувати родичів добровольців, які загинули за Україну
Сьогодні, 13:30
У Білорусі почали затримувати родичів білоруських добровольців, які загинули за Україну у війні проти Росії.
Про це повідомляє УНІАН з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
Напередодні стало відомо, що силовики Лукашенка затримали родича загиблого в Україні бійця полку ім. Кастуся Калиновського Василя Парфенкова.
Родича Парфенкова затримали і змусили записати "покаянне відео", де він називає себе братом загиблого Василя і "зізнається", що був підписаний на "екстремістські" ТГ-канали.
Також повідомляється, що раніше вже були затримані двоюрідний брат, сестра і мама загиблого під Лисичанськом білоруського добровольця Василя Парфенкова.
Шестеро білоруських добровольців з полку ім. Кастуся Калиновського не повернулися з-під Лисичанська після того, як 26 червня опинилися на шляху колони російських військ і дали бій.
У травні на війні в Україні загинув командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського Павло "Волат".
Бійці батальйону імені Кастуся Калиновського взяли в полон російського снайпера.
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Про це повідомляє УНІАН з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
Напередодні стало відомо, що силовики Лукашенка затримали родича загиблого в Україні бійця полку ім. Кастуся Калиновського Василя Парфенкова.
Родича Парфенкова затримали і змусили записати "покаянне відео", де він називає себе братом загиблого Василя і "зізнається", що був підписаний на "екстремістські" ТГ-канали.
Також повідомляється, що раніше вже були затримані двоюрідний брат, сестра і мама загиблого під Лисичанськом білоруського добровольця Василя Парфенкова.
Шестеро білоруських добровольців з полку ім. Кастуся Калиновського не повернулися з-під Лисичанська після того, як 26 червня опинилися на шляху колони російських військ і дали бій.
У травні на війні в Україні загинув командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського Павло "Волат".
Бійці батальйону імені Кастуся Калиновського взяли в полон російського снайпера.
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