У Білорусі почали затримувати родичів добровольців, які загинули за Україну





Про це повідомляє



Напередодні стало відомо, що силовики Лукашенка затримали родича загиблого в Україні бійця полку ім. Кастуся Калиновського Василя Парфенкова.



Родича Парфенкова затримали і змусили записати "покаянне відео", де він називає себе братом загиблого Василя і "зізнається", що був підписаний на "екстремістські" ТГ-канали.



Також повідомляється, що раніше вже були затримані двоюрідний брат, сестра і мама загиблого під Лисичанськом білоруського добровольця Василя Парфенкова.



Шестеро білоруських добровольців з полку ім. Кастуся Калиновського не повернулися з-під Лисичанська після того, як 26 червня опинилися на шляху колони російських військ і дали бій.



У травні на війні в Україні загинув командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського Павло "Волат".



Бійці батальйону імені Кастуся Калиновського взяли в полон російського снайпера.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Білорусі почали затримувати родичів білоруських добровольців, які загинули за Україну у війні проти Росії.Про це повідомляє УНІАН з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".Напередодні стало відомо, що силовики Лукашенка затримали родича загиблого в Україні бійця полку ім. Кастуся КалиновськогоРодича Парфенкова затримали і змусили записати "покаянне відео", де він називає себе братом загиблого Василя і "зізнається", що був підписаний на "екстремістські" ТГ-канали.Також повідомляється, що раніше вже були затримані двоюрідний брат, сестра і мама загиблого під Лисичанськом білоруського добровольця Василя Парфенкова.Шестеро білоруських добровольців з полку ім. Кастуся Калиновського не повернулися з-під Лисичанська після того, як 26 червня опинилися на шляху колони російських військ і дали бій.У травні на війні в Україні загинув командир роти білоруського батальйону Кастуся Калиновського Павло "Волат".Бійці батальйону імені Кастуся Калиновського взяли в полон російського снайпера.

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