У роботі «Київстару» стався збій
Сьогодні, 12:55
У роботі мобільного оператора «Київстар» сьогодні, 1 листопада, стався збій – клієнти не можуть поповнити рахунок.
Проблему підтвердили у пресслужбі компанії.
«Шановні користувачі, наші основні послуги, зокрема дзвінки та мобільний інтернет працюють у звичному режимі. Проте, сьогодні приблизно з 9 ранку у частини наших клієнтів можуть виникати обмеження під час поповнення рахунку, зміни тарифу або в користуванні додатком «Мій Київстар», – йдеться в повідомленні
У «Київстарі» заявили, що їхні IT-фахівці працюють над усуненням обмежень, щоб відновити роботу цих додаткових сервісів уже «найближчим часом».
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Проблему підтвердили у пресслужбі компанії.
«Шановні користувачі, наші основні послуги, зокрема дзвінки та мобільний інтернет працюють у звичному режимі. Проте, сьогодні приблизно з 9 ранку у частини наших клієнтів можуть виникати обмеження під час поповнення рахунку, зміни тарифу або в користуванні додатком «Мій Київстар», – йдеться в повідомленні
У «Київстарі» заявили, що їхні IT-фахівці працюють над усуненням обмежень, щоб відновити роботу цих додаткових сервісів уже «найближчим часом».
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