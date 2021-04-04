У роботі «Київстару» стався збій





Проблему



«Шановні користувачі, наші основні послуги, зокрема дзвінки та мобільний інтернет працюють у звичному режимі. Проте, сьогодні приблизно з 9 ранку у частини наших клієнтів можуть виникати обмеження під час поповнення рахунку, зміни тарифу або в користуванні додатком «Мій Київстар», – йдеться в повідомленні



У «Київстарі» заявили, що їхні IT-фахівці працюють над усуненням обмежень, щоб відновити роботу цих додаткових сервісів уже «найближчим часом».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У роботі мобільного оператора «Київстар» сьогодні, 1 листопада, стався збій – клієнти не можуть поповнити рахунок.Проблему підтвердили у пресслужбі компанії.«Шановні користувачі, наші основні послуги, зокрема дзвінки та мобільний інтернет працюють у звичному режимі. Проте, сьогодні приблизно з 9 ранку у частини наших клієнтів можуть виникати обмеження під час поповнення рахунку, зміни тарифу або в користуванні додатком «Мій Київстар», – йдеться в повідомленніУ «Київстарі» заявили, що їхні IT-фахівці працюють над усуненням обмежень, щоб відновити роботу цих додаткових сервісів уже «найближчим часом».

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