Біля Луцька водійка «під кайфом» пропонувала хабар патрульним

Біля Луцька водійка «під кайфом» пропонувала хабар патрульним
Учора, 31 жовтня, близько 19 години, співробітники групи реагування патрульної поліції у Торчині за порушення правил дорожнього руху зупинили Audi A3.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

За кермом транспортного засобу перебувала 32-річна мешканка Запоріжжя. Спілкуючись із керманичкою, правоохоронці помітили у неї явні ознаки наркотичного сп’яніння, зокрема, й порушення координації рухів.

Від проходження огляду у наркологічному диспансері водійка відмовилася, а під час складання адміністративних матеріалів намагалася «порішати», поклавши на заднє сидіння 100 євро.

На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала факт неправомірної вигоди. Гроші вилучили.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Окрім того, на водійку складено адмінпротокол за ст. 130 (керування транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння) КУпАП.

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Теги: водійка, Луцьк, наркотики, патрульні, хабар
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