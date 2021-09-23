32-річний волинянин зберігав вдома на комп'ютері 250 ГБ дитячої порнографії

Під час проведення санкціонованого обшуку у помешканні 32-річного жителя Нововолинська правоохоронці виявили та вилучили системний блок на якому зберігалося 250 ГБ дитячої порнографії.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Припинили незаконну діяльність зловмисника співробітники управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області спільно зі слідчими відділення поліції №1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП за процесуального керівництва Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури. За фактом одержання доступу до дитячої порнографії та її зберігання, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.301-1 Кримінального кодексу України.Під час досудового слідства встановлено, що житель Нововолинська, протягом 2018-2022 років, використовуючи власний комп’ютер та під’єднання до мережі Інтернет, умисно завантажував зображення та відеофайли, що містять ознаки дитячої порнографії. Після чого зберігав заборонений контент на комп’ютері. Загалом поліцейські задокументували 20 фактів скоєння незаконної діяльності зловмисником.Слідчі оголосили волинянину про підозру у скоєному злочині за ч.1 ст.301-1 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.Санкція статті передбачає арешт на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк від двох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Триває досудове слідство.