У листопаді в Україні очікується сніг

Стас Щедрін розповів, якою в Україні буде погода в листопаді.



Своїм прогнозом від поділився з



Так, за його словами, останній місяць цьогорічної осені буде переважно холодним.



"Орієнтовно від 1 до 6 листопада в більшості областей ще переважатиме відносно теплий характер погоди та іноді місцями покапуватимуть невеликі дощі. А а от вже від 7-9 числа та аж всю другу декаду листопада є велика ймовірність, що всю країну, за винятком півдня, накриє відчутне похолодання. Подекуди навіть до мінусів у денний період", - прогнозує Щедрін.



Більше того, він додає, що в Україні, окрім півдня, у другій декаді листопада очікується сніг.



"Усюди, окрім півдня, може притрусити снігом. Також і третя декада листопада вже не радуватиме теплом, а навпаки, похолодає ще сильніше, але опадів повинно поменшати", - говорить народний синоптик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Народний синоптикрозповів, якою в Україні буде погода в листопаді.Своїм прогнозом від поділився з ТСН.ua. Так, за його словами, останній місяць цьогорічної осені буде переважно холодним."Орієнтовно від 1 до 6 листопада в більшості областей ще переважатиме відносно теплий характер погоди та іноді місцями покапуватимуть невеликі дощі. А а от вже від 7-9 числа та аж всю другу декаду листопада є велика ймовірність, що всю країну, за винятком півдня, накриє відчутне похолодання. Подекуди навіть до мінусів у денний період", - прогнозує Щедрін.Більше того, він додає, що в Україні, окрім півдня, у другій декаді листопада очікується сніг."Усюди, окрім півдня, може притрусити снігом. Також і третя декада листопада вже не радуватиме теплом, а навпаки, похолодає ще сильніше, але опадів повинно поменшати", - говорить народний синоптик.

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