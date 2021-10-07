У листопаді в Україні очікується сніг

У листопаді в Україні очікується сніг
Народний синоптик Стас Щедрін розповів, якою в Україні буде погода в листопаді.

Своїм прогнозом від поділився з ТСН.ua.

Так, за його словами, останній місяць цьогорічної осені буде переважно холодним.

"Орієнтовно від 1 до 6 листопада в більшості областей ще переважатиме відносно теплий характер погоди та іноді місцями покапуватимуть невеликі дощі. А а от вже від 7-9 числа та аж всю другу декаду листопада є велика ймовірність, що всю країну, за винятком півдня, накриє відчутне похолодання. Подекуди навіть до мінусів у денний період", - прогнозує Щедрін.

Більше того, він додає, що в Україні, окрім півдня, у другій декаді листопада очікується сніг.

"Усюди, окрім півдня, може притрусити снігом. Також і третя декада листопада вже не радуватиме теплом, а навпаки, похолодає ще сильніше, але опадів повинно поменшати", - говорить народний синоптик.

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Теги: погода, листопа, сніг
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