У четвер, 3 листопада, у Луцьку стартує опалювальний сезон для населення

У четвер, 3 листопада, у Луцьку стартує опалювальний сезон для населення
В четвер, 3 листопада, для лучан розпочнеться опалювальний сезон.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

Від моменту запуску котельні до потрапляння теплоносія в будинки у зв‘язку з технологічним процесом може пройти від 1 до 3 діб, а з понеділка передають стійке зниження температури. Окрім того, в будинках, де встановлено ІТП також треба час на його запуск та налаштування.

Зниження температури при відсутності опалення призведе до того, що люди будуть обігріватися електрообігріваючими пристроями, що створить додаткове навантаження на енергетичну мережу і призведе до ще більшої кількості відключень.

"Окрім того, далі затягувати не добре, адже в садочках будуть мерзнути наші маленькі лучани.

Велика кількість ремонтних та підготовчих робіт, що були виконані нами влітку дає надію на меншу кількість поривів та аварійних ситуацій на мережах.

Однак, для максимально швидкого усунення аварій ми створили 10 бригад для виконання необхідних робіт та якомога швидшої подачі тепла в будинки", - написав Поліщук.

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Теги: опалювальний сезон, Луцьк
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