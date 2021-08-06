Луцька компанія пропонує для продажу найдешевший на українському ринку електрокар*

Подорожі на власному авто – це повна незалежність у виборі маршруту та особливий комфорт пересування.З правильним вибором транспортного засобу допоможе компанія брокерських послугСьогодні, 1 листопада, Logistic Auto Brok презентує найдешевшу новинку серед електрокарів на українському ринку.– передньопривідний кросовер, який виробляють на модульній платформі автоконцерну Renault.У змішаному циклі він може проїхати 230 км, а в міському — 305 км.Змішаний цикл складається з 57% міських маршрутів, 25% приміських маршрутів та 18% автомобільних доріг. Опціональний зарядний пристрій постійного струму справляється з наповненням батареї на 80% менше ніж за годину, на 100% — менше ніж за півтори години. Від простої побутової розетки (2,3 кВт) електрокар можна зарядити за 14 годин.Максимальна швидкість складає 125 км/год.Dacia Spring впевнено можна назвати ідеальним сімейним авто для міста, що подарує вам нову насолоду від водіння на повсякденних маршрутах.• економія на паливі (лише 55грн за 230км);• зарядка від побутової розетки;• високий кліренс - 15.1см;• екологічність (викиди СО2 - 0г/км);• активна система допомоги при екстренному гальмуванні (АЕВS);• сумісність з Android Auto та Apple CarPlay;• система допомоги при паркуванні заднім ходом із камерою заднього виду;• система допомоги під час підйому вгору;• обмежувач швидкості (до 50км/год);• автоматичне включення світла;• сучасний дизайн і просторий салон;• доступна ціна.