Луцька компанія пропонує для продажу найдешевший на українському ринку електрокар*

Луцька компанія пропонує для продажу найдешевший на українському ринку електрокар*
Подорожі на власному авто – це повна незалежність у виборі маршруту та особливий комфорт пересування.

З правильним вибором транспортного засобу допоможе компанія брокерських послуг Logistic Auto Brok.

Сьогодні, 1 листопада, Logistic Auto Brok презентує найдешевшу новинку серед електрокарів на українському ринку.

Dacia Spring 2021 – передньопривідний кросовер, який виробляють на модульній платформі автоконцерну Renault.

Луцька компанія пропонує для продажу найдешевший на українському ринку електрокар*


У змішаному циклі він може проїхати 230 км, а в міському — 305 км.
Змішаний цикл складається з 57% міських маршрутів, 25% приміських маршрутів та 18% автомобільних доріг. Опціональний зарядний пристрій постійного струму справляється з наповненням батареї на 80% менше ніж за годину, на 100% — менше ніж за півтори години. Від простої побутової розетки (2,3 кВт) електрокар можна зарядити за 14 годин.



Максимальна швидкість складає 125 км/год.

Dacia Spring впевнено можна назвати ідеальним сімейним авто для міста, що подарує вам нову насолоду від водіння на повсякденних маршрутах.

Spring має цілий ряд переваг:

• економія на паливі (лише 55грн за 230км);

• зарядка від побутової розетки;

• високий кліренс - 15.1см;

• екологічність (викиди СО2 - 0г/км);

• активна система допомоги при екстренному гальмуванні (АЕВS);

• сумісність з Android Auto та Apple CarPlay;

• система допомоги при паркуванні заднім ходом із камерою заднього виду;

• система допомоги під час підйому вгору;

• обмежувач швидкості (до 50км/год);

• автоматичне включення світла;

• сучасний дизайн і просторий салон;

• доступна ціна.

Logistic Auto Brok запрошує пройти тест-драйв Dacia Spring за адресою: с. Струмівка, вул. Рівненська, 134а.
Контактний телефон: +380665903355.

Луцька компанія пропонує для продажу найдешевший на українському ринку електрокар*


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Теги: Logistic Auto Brok, електрокар, Dacia Spring
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