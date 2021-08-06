Луцька компанія пропонує для продажу найдешевший на українському ринку електрокар*
Сьогодні, 11:52
Подорожі на власному авто – це повна незалежність у виборі маршруту та особливий комфорт пересування.
З правильним вибором транспортного засобу допоможе компанія брокерських послуг Logistic Auto Brok.
Сьогодні, 1 листопада, Logistic Auto Brok презентує найдешевшу новинку серед електрокарів на українському ринку.
Dacia Spring 2021 – передньопривідний кросовер, який виробляють на модульній платформі автоконцерну Renault.
У змішаному циклі він може проїхати 230 км, а в міському — 305 км.
Змішаний цикл складається з 57% міських маршрутів, 25% приміських маршрутів та 18% автомобільних доріг. Опціональний зарядний пристрій постійного струму справляється з наповненням батареї на 80% менше ніж за годину, на 100% — менше ніж за півтори години. Від простої побутової розетки (2,3 кВт) електрокар можна зарядити за 14 годин.
Максимальна швидкість складає 125 км/год.
Dacia Spring впевнено можна назвати ідеальним сімейним авто для міста, що подарує вам нову насолоду від водіння на повсякденних маршрутах.
Spring має цілий ряд переваг:
• економія на паливі (лише 55грн за 230км);
• зарядка від побутової розетки;
• високий кліренс - 15.1см;
• екологічність (викиди СО2 - 0г/км);
• активна система допомоги при екстренному гальмуванні (АЕВS);
• сумісність з Android Auto та Apple CarPlay;
• система допомоги при паркуванні заднім ходом із камерою заднього виду;
• система допомоги під час підйому вгору;
• обмежувач швидкості (до 50км/год);
• автоматичне включення світла;
• сучасний дизайн і просторий салон;
• доступна ціна.
Logistic Auto Brok запрошує пройти тест-драйв Dacia Spring за адресою: с. Струмівка, вул. Рівненська, 134а.
Контактний телефон: +380665903355.
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З правильним вибором транспортного засобу допоможе компанія брокерських послуг Logistic Auto Brok.
Сьогодні, 1 листопада, Logistic Auto Brok презентує найдешевшу новинку серед електрокарів на українському ринку.
Dacia Spring 2021 – передньопривідний кросовер, який виробляють на модульній платформі автоконцерну Renault.
У змішаному циклі він може проїхати 230 км, а в міському — 305 км.
Змішаний цикл складається з 57% міських маршрутів, 25% приміських маршрутів та 18% автомобільних доріг. Опціональний зарядний пристрій постійного струму справляється з наповненням батареї на 80% менше ніж за годину, на 100% — менше ніж за півтори години. Від простої побутової розетки (2,3 кВт) електрокар можна зарядити за 14 годин.
Максимальна швидкість складає 125 км/год.
Dacia Spring впевнено можна назвати ідеальним сімейним авто для міста, що подарує вам нову насолоду від водіння на повсякденних маршрутах.
Spring має цілий ряд переваг:
• економія на паливі (лише 55грн за 230км);
• зарядка від побутової розетки;
• високий кліренс - 15.1см;
• екологічність (викиди СО2 - 0г/км);
• активна система допомоги при екстренному гальмуванні (АЕВS);
• сумісність з Android Auto та Apple CarPlay;
• система допомоги при паркуванні заднім ходом із камерою заднього виду;
• система допомоги під час підйому вгору;
• обмежувач швидкості (до 50км/год);
• автоматичне включення світла;
• сучасний дизайн і просторий салон;
• доступна ціна.
Logistic Auto Brok запрошує пройти тест-драйв Dacia Spring за адресою: с. Струмівка, вул. Рівненська, 134а.
Контактний телефон: +380665903355.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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