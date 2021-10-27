Магнітні бурі у листопаді: лікар розповів поради для метеозалежних





Як розповів лікар-невролог і рефлексотерапевт Віктор Мацишин в інтерв’ю для



Намагайтеся відпочити



За словами Віктора Мацишина, в такі дні краще лягати спати не пізніше 22.00 і прокидатися о 6.00-7.00 ранку. Також чудово підходять медитації та інші способи відновлення організму.



Магнітні бурі і фізична активність



Фізична активність повинна бути адекватною і дозованою. Лікар радить починати свій день з 10-хвилинної зарядки. Не забудьте додати в свій тижневий графік 1-2 заняття спортом. А ось в дні, коли магнітні бурі надто активні, краще “викладатися” усього на 50% своїх можливостей. Таке навантаження вважається найбільш адекватним. Також медик рекомендує не забувати про прогулянки на свіжому повітрі і спортивну ходьбу.



Правильне харчування



Медик уточнює, що воно повинне бути повністю збалансованим. Рекомендується організовувати обід між 12.00 і 14.00. В цей час можна з’їсти найкалорійнішу їжу за весь день. Якщо ви не відчуваєте голоду, тоді сніданок і вечерю можна пропустити. А ось на ніч бажано не переїдати.



Якщо дотримуватися цих трьох основних правил, то магнітні бурі не будуть приносити негативних впливів на організм, а якість життя значно покращиться.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вже 1 та 2 листопада Землю накриє магнітна буря середньої потужності. А тому метеозалежним людям варто поберегтися. Якщо внести в своє життя певні зміни, негативний вплив магнітної бурі на організм можна зменшити.Як розповів лікар-невролог і рефлексотерапевтв інтерв’ю для OBOZREVATEL магнітні бурі роблять нервову систему людини більш чутливою. Але існує три основних способи покращити своє самопочуття.За словами Віктора Мацишина, в такі дні краще лягати спати не пізніше 22.00 і прокидатися о 6.00-7.00 ранку. Також чудово підходять медитації та інші способи відновлення організму.Фізична активність повинна бути адекватною і дозованою. Лікар радить починати свій день з 10-хвилинної зарядки. Не забудьте додати в свій тижневий графік 1-2 заняття спортом. А ось в дні, коли магнітні бурі надто активні, краще “викладатися” усього на 50% своїх можливостей. Таке навантаження вважається найбільш адекватним. Також медик рекомендує не забувати про прогулянки на свіжому повітрі і спортивну ходьбу.Медик уточнює, що воно повинне бути повністю збалансованим. Рекомендується організовувати обід між 12.00 і 14.00. В цей час можна з’їсти найкалорійнішу їжу за весь день. Якщо ви не відчуваєте голоду, тоді сніданок і вечерю можна пропустити. А ось на ніч бажано не переїдати.Якщо дотримуватися цих трьох основних правил, то магнітні бурі не будуть приносити негативних впливів на організм, а якість життя значно покращиться.

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