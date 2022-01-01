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Іран передасть Росії тисячу ракет і нові дрони, – CNN

Іран передасть Росії тисячу ракет і нові дрони, – CNN
Іран готується відправити Росії близько 1 тисячі додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети малого радіусу дії "земля-земля" та більше ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що за поставками уважно стежать, оскільки це буде перший випадок, коли Іран надсилатиме до Росії передові високоточні керовані ракети, що може дати Кремлю значний поштовх на полі бою.

За словами офіційних осіб західної країни, імена яких не називаються, остання партія зброї з Ірану до Росії включала близько 450 безпілотників, які росіяни вже використали в Україні. Минулого тижня повідомлялося, що ЗСУ збили понад 300 іранських безпілотників.

Підкреслюється, що нова очікувана поставка ознаменує значне збільшення підтримки Іраном військових зусиль Росії. Хоча точні терміни, коли вантаж прибуде до Росії, невідомі, офіційні особи вважають, що зброю точно буде доставлено до кінця року.

Нагадаємо, за даними української розвідки, РФ може застосувати проти України іранські балістичні ракети з дальністю до 700 кілометрів вже наступного місяця.

Раніше ЄС ввів санкції проти Ірану за передачу дронів армії РФ. Нові санкції проти Ірану також ввели США.

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Теги: Росія, Україна, війна
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