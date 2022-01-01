Волинь забезпечуватиме деревиною усю прифронтову Миколаївщину





Як розповіла виданню Світлана Думська, загалом Волинь має відправити на Миколаївщину 20 тисяч метрів кубічних деревини.



«28 жовтня уже були поставлені перші вагони з деревиною, і ми передали 874 кубічних метри, а це орієнтовно 16 вагонів. Наразі її уже розповсюджують у села, зокрема, деокуповані», - зазначила речниця.



За її словами частина цієї деревини була у запасах, а частину - заготовили по факту.



«Об'єми заготівлі в області не збільшувалися, і сподіваємося, що не доведеться це робити. Загалом на Волині ніколи не виникало ситуацій з нехваткою деревини. З початком повномасштабної війни, коли зупинився ринок деревини, ми спрямували усі ресурси на заходи з оборони, адже тоді військові та тероборона почали створювати укріплення. І тоді ми уже пережили один холодний період і маємо орієнтовні розрахунки об'ємів саме на оборону, і не виходимо за межі заготівлі, яка є прийнятною для Волині.



Орієнтовно 50% населення теж запаслися дровами на зиму, бо ми ще у червні наголошували, що цей опалювальний сезон може бути складним. І загалом ажіотажу на Волині немає. І немає жодних причин, аби переживати, що невистачить дров. Проте, надіємося на завершення війни, адже багато лісових масивів окуповані по Україні, багато знищено війною, і це - екологічна проблема для сходу та півдня країни. Ми не можемо лишити ці області без деревини», - розповіла Світлана Думська.



Як зазначив голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець, для закупівлі палива на доставку деревини Кабмін виділив для восьми областей 562,2 мільйона гривень та понад 5 тисяч вагонів.



«Лише три з них - Чернігівська, Сумська, Харківська - мають власний ресурс. Іншим - Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжю, Донеччині, Дніпропетровщині - доведеться допомагати. Дрова на південь і схід будуть завозити залізничним транспортом з усієї України.



Державне агентство лісових ресурсів України розробило план та схеми постачання. За кожним постраждалим районом закріплені певні лісогосподарські підприємства центру, півночі та заходу. За території Дніпропетровщини, що перебувають під обстрілами, відповідають лісгоспи Житомирської області. За Херсонщину - лісівники Рівненської області. За прифронтову Миколаївщину - Волинь.



Свій внесок у програму зроблять всі наші «тилові» області - Львівщина, Київщина, Черкащина, Полтавщина, Вінниччина, Закарпаття тощо», - пише Юрій Болоховець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні розпочалася масштабна урядова кампанія з доставки паливної деревини населенню у постраждалі від війни регіони. Зокрема, за Волинською областю закріпили прифронтову Миколаївщину, куди уже відправили перші вагони з деревиною.Як розповіла виданню ВСН речниця Волинського обласного управління лісового господарства, загалом Волинь має відправити на Миколаївщину 20 тисяч метрів кубічних деревини.«28 жовтня уже були поставлені перші вагони з деревиною, і ми передали 874 кубічних метри, а це орієнтовно 16 вагонів. Наразі її уже розповсюджують у села, зокрема, деокуповані», - зазначила речниця.За її словами частина цієї деревини була у запасах, а частину - заготовили по факту.«Об'єми заготівлі в області не збільшувалися, і сподіваємося, що не доведеться це робити. Загалом на Волині ніколи не виникало ситуацій з нехваткою деревини. З початком повномасштабної війни, коли зупинився ринок деревини, ми спрямували усі ресурси на заходи з оборони, адже тоді військові та тероборона почали створювати укріплення. І тоді ми уже пережили один холодний період і маємо орієнтовні розрахунки об'ємів саме на оборону, і не виходимо за межі заготівлі, яка є прийнятною для Волині.Орієнтовно 50% населення теж запаслися дровами на зиму, бо ми ще у червні наголошували, що цей опалювальний сезон може бути складним. І загалом ажіотажу на Волині немає. І немає жодних причин, аби переживати, що невистачить дров. Проте, надіємося на завершення війни, адже багато лісових масивів окуповані по Україні, багато знищено війною, і це - екологічна проблема для сходу та півдня країни. Ми не можемо лишити ці області без деревини», - розповіла Світлана Думська.Як зазначив голова Державного агентства лісових ресурсів України, для закупівлі палива на доставку деревини Кабмін виділив для восьми областей 562,2 мільйона гривень та понад 5 тисяч вагонів.«Лише три з них - Чернігівська, Сумська, Харківська - мають власний ресурс. Іншим - Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжю, Донеччині, Дніпропетровщині - доведеться допомагати. Дрова на південь і схід будуть завозити залізничним транспортом з усієї України.Державне агентство лісових ресурсів України розробило план та схеми постачання. За кожним постраждалим районом закріплені певні лісогосподарські підприємства центру, півночі та заходу. За території Дніпропетровщини, що перебувають під обстрілами, відповідають лісгоспи Житомирської області. За Херсонщину - лісівники Рівненської області. За прифронтову Миколаївщину - Волинь.Свій внесок у програму зроблять всі наші «тилові» області - Львівщина, Київщина, Черкащина, Полтавщина, Вінниччина, Закарпаття тощо», - пише Юрій Болоховець.

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