Я була в Оленівці під час вибуху і говорила з тими, хто вижив, – прикордонниця з Волині Аліна Паніна. ВІДЕО

Я була в Оленівці під час вибуху і говорила з тими, хто вижив, – прикордонниця з Волині Аліна Паніна. ВІДЕО
Українська прикордонниця, родом з Волині, Аліна Паніна - одна із тих, кого звільнили з російського полону 17 жовтня. Дівчина розповіла про 24 лютого, нелюдські умови полону в Оленівці та найстрашніший період війни в інтерв'ю НВ.

Під час теракту 29 липня в Оленівці, де загинули 53 українські воїни, полонені-жінки знаходилися в іншому приміщенні і чули вибухи та крики. Наступного дня прикордонниці вдалося поспілкуватися із пораненими, які були в тому ж бараці, де стався вибух. Паніна переконана, що він стався саме всередині, а не через влучання.

Дівчина поділилася, що переведення військовополонених у інше приміщення, де згодом і відбувся вибух, пояснювали тим, що їх відібрали для розбору завалів у Маріуполі.

У концтаборі в Оленівці Паніна була 5 місяців. Вона розповідає, що 28 жінок помістили у камеру, розраховану на 6 людей. Їхні наглядачі були з окупованих територій, які працювали до 2014 року на українські служби. А наглядачі військових-чоловіків були представниками РФ.

Полоненим постійно вселяли думку, що вони вже Україні непотрібні, але у це ніхто не вірив.

Паніна потрапила у полон разом зі своїми службовими собаками, які могли передбачити обстріли.

"Вони дуже багато пройшли в Маріуполі під час обстрілів, можливо, тому вони вже почали нам сповіщати своєю поведінкою на Азовсталі про можливу загрозу з усіх боків. Вони сідали і починали скиглити. Наші хлопці вже бачили, що треба бути в готовності", - розповіла Паніна.

Найстрашнішим періодом Паніна назвала перебування на заводі "Азовмаш", де їх оточила російська піхота.


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Теги: Аліна Паніна, Оленівка, інтерв'ю, варте уваги
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