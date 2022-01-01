Теракт в Оленівці: окупанти застосували термобаричні гранати «джміль»





Про це повідомив в.о. голови СБУ Василь Малюк,



"Наразі триває досудове слідство. У нас є серйозні докази, зокрема отримані негласно. Низка "азовців", хто повернувся, також дають важливі покази", - розповів Малюк, відповідаючи на запитання про перебіг розслідування теракту в Оленівці.



Водночас він додав: "Не буду вдаватися в деталі, але скажу, що за останніми даними, там було використано й так звані джмелі. Час пройде, розставимо крапки над "і". Але вже давно і для нас, і для світової спільноти зрозуміло, що це було".



За словами Малюка, в Оленівці було жахливе ставлення до українських в'язнів. "Саме там вороги жорстоко знущалися з наших бійців, порушуючи всі домовленості", - сказав в.о. голови СБУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За останніми даними, російські військовослужбовці під час скоєння теракту в колонії Оленівки , де тримали українських полонених, застосували, зокрема, термобаричні реактивні гранати "джміль".Про це повідомив в.о. голови СБУ пише Інтерфакс-Україна."Наразі триває досудове слідство. У нас є серйозні докази, зокрема отримані негласно. Низка "азовців", хто повернувся, також дають важливі покази", - розповів Малюк, відповідаючи на запитання про перебіг розслідування теракту в Оленівці.Водночас він додав: "Не буду вдаватися в деталі, але скажу, що за останніми даними, там було використано й так звані джмелі. Час пройде, розставимо крапки над "і". Але вже давно і для нас, і для світової спільноти зрозуміло, що це було".За словами Малюка, в Оленівці було жахливе ставлення до українських в'язнів. "Саме там вороги жорстоко знущалися з наших бійців, порушуючи всі домовленості", - сказав в.о. голови СБУ.

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