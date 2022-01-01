Теракт в Оленівці: окупанти застосували термобаричні гранати «джміль»
Сьогодні, 17:30
За останніми даними, російські військовослужбовці під час скоєння теракту в колонії Оленівки, де тримали українських полонених, застосували, зокрема, термобаричні реактивні гранати "джміль".
Про це повідомив в.о. голови СБУ Василь Малюк, пише Інтерфакс-Україна.
"Наразі триває досудове слідство. У нас є серйозні докази, зокрема отримані негласно. Низка "азовців", хто повернувся, також дають важливі покази", - розповів Малюк, відповідаючи на запитання про перебіг розслідування теракту в Оленівці.
Водночас він додав: "Не буду вдаватися в деталі, але скажу, що за останніми даними, там було використано й так звані джмелі. Час пройде, розставимо крапки над "і". Але вже давно і для нас, і для світової спільноти зрозуміло, що це було".
За словами Малюка, в Оленівці було жахливе ставлення до українських в'язнів. "Саме там вороги жорстоко знущалися з наших бійців, порушуючи всі домовленості", - сказав в.о. голови СБУ.
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Про це повідомив в.о. голови СБУ Василь Малюк, пише Інтерфакс-Україна.
"Наразі триває досудове слідство. У нас є серйозні докази, зокрема отримані негласно. Низка "азовців", хто повернувся, також дають важливі покази", - розповів Малюк, відповідаючи на запитання про перебіг розслідування теракту в Оленівці.
Водночас він додав: "Не буду вдаватися в деталі, але скажу, що за останніми даними, там було використано й так звані джмелі. Час пройде, розставимо крапки над "і". Але вже давно і для нас, і для світової спільноти зрозуміло, що це було".
За словами Малюка, в Оленівці було жахливе ставлення до українських в'язнів. "Саме там вороги жорстоко знущалися з наших бійців, порушуючи всі домовленості", - сказав в.о. голови СБУ.
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Теракт в Оленівці: окупанти застосували термобаричні гранати «джміль»
Сьогодні, 17:30
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